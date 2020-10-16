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    重陽敬老禮金來了沒？台南19日發放

    台南重陽敬老禮金1千元，將於10月19日發放，祝福老人家歡喜過節。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南重陽敬老禮金1千元，將於10月19日發放，祝福老人家歡喜過節。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020/10/16 12:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市重陽敬老禮金每人1千元，市府將於19日透過各銀行、郵局或農會等金融機構以匯款方式發放，另為祝賀百歲以上人瑞，市長黃偉哲特別準備1萬元敬老禮金及賀禮表達祝福，祝賀長輩們歡度重陽佳節。

    南市社會局表示，考量長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，禮金發放分為匯款轉帳和現金領取，經南市財政稅務局協調，15家金融機構皆無須匯款手續費，可供長輩自由選擇就近的匯款銀行。

    欲領取現金的長輩可於現金發放期間（10月20日至12月11日），至戶籍所在地區公所請領；另為了照顧行動不便或其他因素無法到金融機構開戶的長者，市府將請各區里幹事親自到府發送禮金，同時關心長者的生活近況，確保每位長輩的權益。

    黃偉哲也貼心提醒，為避免不肖人士假借領取重陽敬老禮金名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人，若有任何敬老禮金領取問題，一定要馬上聯繫戶籍所在地區公所或社會局老人褔利科查證。

    南市社會局指出，今年南市受贈重陽敬老禮金長者約有30萬8168人，發放條件為1965年10月25日前（含當日）出生的55歲至64歲原住民長者、於1955年10月25日前（含當日）出生的65歲以上長者，且於6月29日前設籍在南市且9月25日前未遷出仍健在長者，皆是符合發放的對象。

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