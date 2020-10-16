賴清德、黃偉哲接捧努力 台南河樂廣場又添「金點設計獎」

河樂廣場創造台南世界級地標。（記者洪瑞琴攝）

2020/10/16 10:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際聞名的台南「河樂廣場」，自今年3月7日開幕啟用以來，到訪遊客已超過50萬人次，不僅被富比士雜誌譽為「世界7大令人期待公園之一」，而且得獎連連，包含2020國家卓越獎、建築園冶獎，現再捧上金點設計獎。

河樂廣場（原中國城基地）自副總統賴清德時任台南市長時開始規劃執行，黃偉哲任內完成，總統蔡英文今年8月遊台南時，更是她唯一「指定」列入景點。

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蔡英文10日出席國慶煙火致詞時提到：「台南不只有世界知名美食及美景，台南還有副總統賴清德及黃偉哲市長接棒努力之下，讓台南不斷往前走…」，現又迎來金點設計獎，河樂廣場成了「金句」最佳見證。

南市都發局長莊德樑說，「河樂廣場-時光如河」展覽，參加經濟部工業局主辦的2020金點設計獎比賽，從全球20個地方城市、2333件參賽者中，獲得「整合設計類」標章。

「時光如河」展覽位在河樂廣場地下一層，常設展展示河樂廣場從古至今的環境歷史演變；特展則以半透明、水波般的展示架，並透過投影互動影音空間，讓觀眾如同游走河流中一般，穿越時光之河，在遺構間回味當年中國城盛極一時，有最夯的冰宮、地下街、唱片行、音樂城等娛樂生活記憶。

「河樂廣場-時光如河」展覽，獲得2020金點設計獎。（記者洪瑞琴翻攝）

「河樂廣場-時光如河」展覽，獲得2020金點設計獎。（記者洪瑞琴翻攝）

河樂廣場創造台南生活新地標，夜景迷離夢幻。（記者洪瑞琴攝）

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