5縣市大雨、大豪雨特報！未來一週雨彈續襲北部、東半部

氣象局表示，今日桃園以北及東半部仍有陣雨。（資料照）

2020/10/16 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（16日）受東北風影響，宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，氣象局於基隆市、台北市、新北市、花蓮縣發布大雨特報，宜蘭縣發布大豪雨特報。

氣象局提醒，東北風依舊強勁，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島容易有8至9級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業請特別注意安全，另外大台北地區亦有較強陣風。

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氣象局表示，今日桃園以北及東半部仍有陣雨，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區的雨勢明顯，其中宜蘭地區有局部大雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，預計今日會持續一整天，請宜蘭地區朋友多加留意。氣溫方面，清晨、深夜各地稍涼，約22至25度，北部及東半部地區高溫約27至30度，其他地區32、33度，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，未來一週都是屬於東北風影響的天氣型態：降雨以北部、東半部地區為主，中南部多雲到晴、留意日夜溫差。週六（17日）東北風稍增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫陣雨，有時降雨會較顯著，可能出現局部較大雨勢，同樣屬於迎風面的北部其他地區及花東地區也有局部短暫雨。

週日至下週四（18日至22日）東北風影響，北台灣稍涼、其餘地區留意日夜溫差；降雨主要集中在北部、東半部，中南部多雲到晴。

空氣品質方面，16日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部沿海地區可能達普通等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 28 26 - 34 29 - 32 24 - 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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