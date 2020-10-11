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    低溫下探20度！北東整週陰雨 未來7日天氣懶人包曝光

    2020/10/11 20:39
    氣象局指出，未來北部一週全為陰雨天，中南部多雲到晴、近山區午後有短暫陣雨。（資料照）

    氣象局指出，未來北部一週全為陰雨天，中南部多雲到晴、近山區午後有短暫陣雨。（資料照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（11日）釋出未來一週天氣懶人包，北東週一（12日）、週二（13日）預計會有豪雨，且整週呈現陰雨天；中南部則為多雲到晴、午後近山區有短暫陣雨；本週全國低溫介於27度至20度。

    臉書粉專「報天氣-中央氣象局」指出，基隆北海岸、宜蘭地區，受東北風、熱帶性低氣壓影響，明起天氣不穩定，預計有豪雨等級降雨發生；週三後低壓外圍環流影響因子消除，雨勢稍微緩和，不過東北風還是帶來一陣陣的雨勢，溫度上由於天氣陰霾，白天感受舒適，早晚天氣則稍涼。

    氣象局製圖說明未來一週天氣變化。（圖取自中央氣象局）

    氣象局製圖說明未來一週天氣變化。（圖取自中央氣象局）

    氣象局表示，北部、東部與恆春半島本週降雨雖不大，但雲量還是偏多，偶爾會有短暫陣雨出現，天氣較為不穩定，民眾外出應攜帶雨具，溫度變化上也是白天感受舒適、早晚天氣稍涼；中南部地區本週呈現多雲到晴天氣型態，午後近山區會有些短暫陣雨，白天溫度可達32、33度，清晨、夜間有涼意，溫差較大。

    氣象局提到，離島本週五（16日）前天氣穩定，溫度介於23-30度間；馬祖則是雲量偏多，週二（13日）降雨機率較高，溫度介於21至24度。

    氣象局強調，週末（17日）起東北風又會稍微增強，尤其17日北部、東半部降雨增多、天氣轉涼，提醒民眾注意後續天氣變化。

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