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    首頁　>　生活

    東北風強勁有8至10級強陣風 宜蘭大雨特報

    氣象局表示，今天東北風持續影響，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨。（資料照）

    氣象局表示，今天東北風持續影響，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨。（資料照）

    2020/10/15 06:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）受東北風影響，宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請民眾慎防坍方及落石，氣象局於宜蘭縣發布大雨特報。此外氣象局在南投縣發布了高溫訊息，中午前後南投近山區或河谷高溫可能達到36度。

    氣象局提醒，同樣因東北風影響，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區各離島容易有8至10級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業請特別注意安全，另外大台北地區亦有較強陣風，也請民眾多加留意。

    氣象局表示，今天東北風持續影響，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。氣溫方面，清晨、深夜各地稍涼，約23至26度，北部及東半部地區高溫約27至30度，其他地區32、33度，中南部日夜溫差較大。

    氣象局預估，週五（16日）東北風影響，大台北地區、桃園及花東有局部短暫雨，基隆北海岸及宜蘭有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

    颱風消息方面，第16號颱風「南卡」已於昨天（14日）晚上8時減弱為熱帶性低氣壓；菲律賓東南方熱帶性低氣壓逐漸進入南海，當它進入南海後也有發展的可能性。

    亞洲、大洋洲

    美洲

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    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 - 28 26 - 34 29 - 34 22 - 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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