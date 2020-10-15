東北風增強！週五下半天北北基宜慎防大雨

東北風增強，明天北部及東部有機率出現陣雨，離島、沿海與大台北地區也要注意強陣風。（資料照）

2020/10/15 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風持續影響，明天（16日）台灣北部及東部有機率出現陣雨，尤其是大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區可能會出現局部大雨，其他地區則以多雲到晴的天氣為主，離島、沿海與大台北地區易出現強陣風，進行海邊活動請特別注意安全，而中南部日夜溫差較大，早出晚歸注意適時添加衣物。

中央氣象局預報，明天受東北風持續影響，桃園以北及東半部的降雨機率再度上升，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區的雨勢也會漸漸明顯，有局部大雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，其中，宜蘭地區在今天傍晚達到大豪雨的標準，今晚到明晨也可能持續。另外，東北風依舊強勁，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島容易有8至9級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業請特別注意安全，另外大台北地區亦有較強陣風，也請民眾留意。

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中央氣象局也提醒，熱帶性低氣壓進入南海，其後也有發展的可能性，然而發展較為有限，請民眾留意最新氣象資訊。

天氣風險公司指出，隨著大陸高壓東移，熱帶性低氣壓或颱風持續向西前進，台灣在這兩個系統之間，氣壓梯度會變大，東北風強度會再增強，搭配持續北上的水氣，預期在迎風面的降雨會變得更加顯著，尤其宜蘭地區及北花蓮的沿岸容易有短時強降雨出現，雨勢可能會在晚間至隔天清晨最明顯。

溫度方面，明天清晨、深夜各地稍涼，約22至25度，北部及東半部地區高溫約27度至30度，其他地區32度至33度，中南部日夜溫差較大。

紫外線方面，明天全台均為橘色「高量級」；氣象局提醒，民眾外出時記得多補充水分，並多待在陰涼處，慎防熱傷害。

空氣品質方面，明天受東北風影響，竹苗以北擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部沿海及離島地區受微量境外污染物影響，臭氧濃度可能偏高。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部沿海地區可能達普通等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局提醒，東北風依舊強勁，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島容易有8至9級強陣風。（圖取自中央氣象局）

明天清晨、深夜各地稍涼，約22至25度，北部及東半部地區高溫約27度至30度，其他地區32度至33度，中南部日夜溫差較大。（圖取自中央氣象局）

紫外線方面，明天全台均為橘色「高量級」。（圖取自中央氣象局）

明天各地空氣品質預報，綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖取自中央氣象局）

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