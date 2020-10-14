東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

氣象局表示，今天白天之後東北風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨。（資料照）

2020/10/14 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）清晨東半部及恆春半島雨勢仍較顯著，為陣雨或雷雨的天氣，氣象局於今天凌晨2時25分表示，宜蘭縣已有局部豪雨發生，東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，並於基隆市、台北市、新北市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣發布大雨特報，花蓮縣發布豪雨特報。

氣象局表示，今天白天之後東北風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨，但降雨稍減緩，中南部地區則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣。氣溫方面，各地夜裡清晨約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區仍約31至33度，中南部日夜溫差較大。

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氣象局預估，週四至週日（15日至20日）東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

此外，第16號颱風「南卡」凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方約1270公里，往越南前進；而本週南海至菲律賓東方海面的大低壓帶仍有熱帶低壓發展，請留意最新氣象資訊。

空氣品質方面，14日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 29 28 - 36 29 - 34 24 - 31

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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