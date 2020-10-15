「閃靈刷手」赴日代購年刷1500萬 遭國稅局盯上追討百萬稅金、罰款

台中一名男子「阿新」到日本幫人代購潮牌衣服、鞋子，1年帳戶進出金額1500萬，遭國稅局盯上，補稅、罰金恐達上百萬。（記者陳建志翻攝）

2020/10/15 14:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名29歲的男子「阿新」（化名），3年前到日本半工半讀，因喜歡具現代感的潮牌商品，除自己收藏，從去年開始也幫人代購，並以父親辦給他的信用卡附卡刷卡，1年內刷了700多筆，總金額達1500萬元，遭國稅局盯上，面臨近百萬元的補稅和罰款，父母接獲通知不知如何是好向立委何欣純陳情；何欣純提醒網路賣家每月銷售額超過8萬元，就須向國稅局辦理稅籍登記及報繳稅款，否則將面臨補稅及開罰。

「阿新」的爸爸，近日向立委何欣純陳情，表示兒子到日本半工半讀，多年前辦了一張消費可累積飛行哩程的信用卡附卡給兒子使用，他在日本的日常生活消費盡可能採刷卡方式，藉以累積哩程，不過今年7月卻收到國稅局公文，要求說明2019年3月到2020年2月共1年間的資金往來情形。

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何欣純表示，了解後才知道，「阿新」喜歡潮牌商品，除自己收藏，從去年開始也幫親友代購，代購物品涵蓋聯名的限量款衣物、鞋子，還有《航海王》公仔等商品，價格從便宜的數千元台幣T恤到數萬元的衣服及鞋子都有，刷卡後因帳單地址在父親台中住家，將代購商品寄出拿到錢後，再把錢匯給父親繳卡費，卻因交易金額龐大遭金管會、國稅局等單位盯上。

國稅局調查，「阿新」爸爸的帳戶在這1年間，就有多達755筆、總金額逾1千5百萬元的資金匯入，全案國稅局雖還在清查，但初步認定其中約有900萬元屬於阿新銷售所得，恐需補繳營業稅額及罰金近百萬元。

何欣純表示，因全球武漢肺炎疫情仍持續，民眾無法出國下，不少人尋求代購國外商品，部分民眾則藉此賺取代購費，卻不知可能已違反相關規定，國稅局統計就發現，從去年1月到今年9月底止，共查到近百件代購漏稅案例，補徵及罰款達3千萬元，提醒目前規定，網路賣家每月銷售額逾8萬元，就須向國稅局辦理稅籍登記及報繳稅款，否則將面臨補稅及開罰。

台中一名男子「阿新」到日本收藏與幫人代購潮牌鞋子等商品，1年帳戶進出金額1500萬，遭國稅局盯上，補稅、罰金恐達上百萬。（記者陳建志翻攝）

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