武漢肺炎疫苗需冷鏈保存 官員：需2到4月時間建置倉儲

立委賴士葆關注國內有無冷鏈技術可保存武漢肺炎疫苗，經濟部工業局長呂正華表示，已問過衛福部食藥署，運送上沒有問題，但需2到4個月時間建置倉儲。（資料照）

2020/10/14 13:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院財政、經濟委員會今聯席審查前瞻第2期特別預算決議中，有關經濟部、農委會及農委會主管之預算凍結報告案，對於國民黨立委賴士葆關注國內有無冷鏈技術可保存武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，經濟部工業局長呂正華在會中表示，已問過衛福部食藥署，運送上沒有問題，但需2到4個月時間建置倉儲。

台灣東洋藥品公司前天宣布已取得德國BioNTech SE（BNT）武漢肺炎疫苗台灣代理權，並獲BNT承諾於明年第1季提供1000萬劑疫苗，可供國內500萬人施打，不過因該疫苗的冷鏈保存環境為極端的攝氏負70度，保存難度較一般疫苗高上許多，也讓各界憂心台灣在物流運輸上是否能達到相關標準。

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賴士葆今質詢問到，BNT疫苗必須保存在負70度至負80度之間，從德國載運疫苗來台的飛機上有冷鏈技術，所以沒有問題，但抵台之後的機場儲存、物流運輸也需要裝置負70度至負80度的環境，台灣是否有冷鏈技術可保存疫苗？

對此呂正華表示，短時間的運送沒問題，但是設備的細節是由食藥署規劃；對於賴士葆追問未來是否藥在機場蓋倉庫，呂正華則表示已問過食藥署，食藥署的回答是運送上沒有問題，但倉儲部分還需要一點時間去建置，大概需要2至4個月。

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國民黨立委賴士葆。（資料照）

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