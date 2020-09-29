武漢肺炎》多數疫苗試驗排除老人 恐難評估負面影響

最新研究指出，目前多數疫苗試驗與武漢肺炎臨床試驗，皆排除感染後較容易發展為重症或病逝的年長者。圖為疫苗示意圖。（美聯社檔案照）

2020/09/29 01:20

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕65歲以上長者大約佔全球人口的9%，卻佔武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例的40%、死亡病例的80%。但最新研究卻指出，目前多數疫苗試驗與武漢肺炎臨床試驗，皆排除感染後較容易發展為重症或病逝的年長者，恐怕難以評估疫苗及療法的有效性與不良反應。

綜合外電報導，1份由美國麻州大學醫學院、布朗大學華倫阿爾柏特醫學院、哈佛大學醫學院、紐約西奈山伊坎醫學院研究員共同撰寫，28日刊登於《美國醫學會內科雜誌》（JAMA Internal Medicine）的研究，分析從2019年10月1日至2020年6月1日，847組向美國政府註冊的試驗，發現有超過50%的武漢肺炎臨床試驗、100%的疫苗試驗排除了老年群體。

請繼續往下閱讀...

研究指出，排除老年群體會導致難以評估預期療效、不良反應、滴定劑量或頻率，抗體對疫苗的反應可能會隨著年齡增長降低，並且會因為提高抗原水平、佐劑、重複注射而改善。

研究員井上（Sharon Inouye）博士表示，為了保護老年人的安全，需要一些必要的排除措施，但許多排除並不合理，反而是為了試驗的便利，他們憂心將老年人排除於臨床試驗外，將系統性地限制他們評估武漢肺炎療法對老人的療效、劑量，與不良反應。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法