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    為疫苗研發犧牲？ 保育團體憂：25萬尾鯊魚恐間接受害

    美國有鯊魚保育團體推估，光是製造提供給美國使用的疫苗量，恐就要殺死超過2.1萬條鯊魚，若是全世界範圍，「可能要殺害25萬條鯊魚」。圖為鯊魚中體型最大的鯨鯊。（路透）

    美國有鯊魚保育團體推估，光是製造提供給美國使用的疫苗量，恐就要殺死超過2.1萬條鯊魚，若是全世界範圍，「可能要殺害25萬條鯊魚」。圖為鯊魚中體型最大的鯨鯊。（路透）

    2020/09/29 00:32

    〔即時新聞／綜合報導〕為盡速結束武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情所帶來的災難，各國無不卯足全力研發疫苗，然而近期有研發廠商為了讓疫苗的效果穩定，決定在疫苗內添加高效的醫學物質「鯊烯」（Squalene），然而鯊烯這種物質相當稀少，美國有鯊魚保育團體推估，光是製造提供給美國使用的疫苗量，恐就要殺死超過2.1萬條鯊魚，若是全世界範圍，「可能要殺害25萬條鯊魚」。

    綜合外媒報導，「鯊烯」主要從鯊魚的肝油中提煉而出，在醫學與美容方面都是極為重要的高效素質，不僅可以滋潤皮膚，也可以提高、增強免疫力，加在疫苗中可使疫苗的效力提升，然而鯊魚肝油中提煉出的鯊烯十分稀少，平均一噸的鯊烯大約需要3000條鯊魚。

    英國製藥大廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）專門生產用於流感疫苗中的以鯊烯製成的佐劑，而葛蘭素史克曾表示，將在2021年生產10億個以鯊烯製成的「武漢肺炎疫苗用佐劑」，引起保育團體的憂慮；位在美國加州的鯊魚保育團體鯊魚同盟（Shark Allies）表示，如果全世界的人都會接種這種加入佐劑的疫苗，「那可能要殺害25萬條鯊魚」，如果再算上二次接種，數量還會翻倍到50萬條。

    根據保育人士估計，每年有大約300萬條鯊魚被用於提煉鯊烯，目前有科學家為了避免威脅鯊魚的生態，開始研發一種用於取代鯊烯、以發酵甘蔗製成的合成物；「鯊魚同盟」創辦人兼執行長布倫德爾（Stefanie Brendl）表示，從野生生物上取得某些物質無法保持永久，特別是他們還是食物鏈上層的獵食者，不會大量繁殖，「團隊本意並不是要阻礙疫苗研發，但希望在使用鯊烯的同時，可以測試別種用以非動物材料製成的物質，以取代鯊烯」。

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