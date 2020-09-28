武漢肺炎》中國疫苗有疑慮卻急著接種 紐約時報：一場豪賭

中國生物技術公司等企業研發的武漢肺炎疫苗依然存在隱憂，卻已急著提供接種。（路透）

2020/09/28 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國生物技術股份有限公司（CNBG）等生技企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在依然存在隱憂的情況下，竟已緊急提供接種使用。對此，《紐約時報》撰文評論，中國這種急切的做法，等於一場豪賭。

綜合外媒報導，中國國藥控股高層透露，除4萬名臨床試驗人員之，子公司CNBG已將疫苗提供給了另外的35萬人。此外，中國科興生物（SinoVac）尚未完成全球公認的第三階段臨床試驗，仍向員工和家屬近3000人注射疫苗；中國軍方和康希諾生物（CanSinoBIO）共同開發的疫苗，更是被批准已可緊急使用。

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中國如此匆忙使用疫苗的行為也引發道德和安全隱憂。《紐約時報》報導，目前世界上還沒有任何一款疫苗被確定有效，但中國至今已經讓國企工作人員、政府官員、疫苗製造企業員工注射3種候選疫苗。

報導指出，目前尚未有其他國家在常規藥物試驗程序外，用如此大的規模給人們注射未經檢驗的疫苗，「中國這種急切的做法相當於一場豪賭」；而未經檢驗的疫苗可能會產生有害的副作用，「無效的疫苗也可能帶來錯誤的安全感，使疫情防控出現意外、出現疏漏」。

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