曙光？東洋獲武漢肺炎疫苗授權 指揮中心：運送冷鏈要求極高

台灣東洋藥品今日宣布取得德國BioNTech（BNT）的武漢肺炎疫苗的台灣代理權，中央流行疫情指揮中心表示，此疫苗冷鏈保存屬於極端的負70度環境，未來若順利施打，據點可能會較受限、集中。圖為德國美因茲的BioNTech藥廠總部。（路透）

2020/10/12 18:00

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣東洋藥品今日宣布取得德國BioNTech（BNT）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的台灣代理權，中央流行疫情指揮中心表示，此為目前最可能在今年底前供貨的疫苗，會再與廠商洽談，但冷鏈保存屬於極端的負70度環境，未來若順利施打，據點可能會較受限、集中。

針對台灣東洋藥品取得進入第3期人體臨床試驗的德國BNT武漢肺炎疫苗台灣代理權，指揮中心發言人莊人祥指出，不管是國內外的疫苗業者，都會進行洽談，此支疫苗是目前最可能在今年底前供貨的選擇，但冷鏈要求是極端的負70度，因此需要再向業者了解原廠的相關訊息，例如解凍後可以放置多久等。

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一般疫苗冷鏈是2至8度，但此支疫苗冷鏈下探負70度，莊人祥指出，推估保存環境限制，未來如果該疫苗順利接種，據點恐怕無法像流感疫苗這麼多，可能會比較集中。

莊人祥說明，目前我國已加入武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），並完成簽約、支付訂金，加上國內疫苗業者積極加快研發，以及代理業者輸入國外疫苗等，都會整體一併考量、評估採購數量。

衛福部食藥署藥品組副組長吳明美指出，此支疫苗尚在人體臨床試驗階段，台灣東洋藥品取得德國BNT武漢肺炎疫苗台灣代理權後，仍須向食藥署申請取得藥品許可證後，才可開放接種，未來收到業者申請送件後，就會進行審核作業。

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