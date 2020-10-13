為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    影片曝光！遭美洲獅媽媽爆怒尾隨6分鐘 美男哀嚎：我不想死啊

    美國一名男子出外運動時，竟被一頭美洲獅尾隨將近6分鐘。示意圖。（歐新社資料照）

    美國一名男子出外運動時，竟被一頭美洲獅尾隨將近6分鐘。示意圖。（歐新社資料照）

    2020/10/13 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國男子凱爾（Kyle Burgess）日前走在野外的健行步道，意外遇到一群美洲獅寶寶與一頭母獅，心知不妙的他當下拔腿就跑，但仍被母獅盯上，憤怒低吼尾隨了他近6分鐘。最後凱爾雖然設法趕走了母獅，但也被嚇壞了。事後凱爾也將這段令人冷汗直流的影片po上網，目前已超過100萬人次觀看。

    從影片中可看到，凱爾最初在小徑上遇上美洲獅寶寶們時，還想上前看個究竟，但他立刻就被朝他撲過來的美洲獅幼崽給嚇退；隨後凱爾又馬上發覺他被藏在一旁的母獅給盯上，倒楣的凱爾一邊大聲飆著國罵，一邊緩慢倒退，還試圖讓自己的體積看起來很「大」，以避免母獅發動攻擊，一人一獅就如此對峙了將近6分鐘。

    過程中，這隻母獅除了發出令人毛骨悚然的低沉咆哮聲，還多次突然向前撲，讓凱爾嚇得半死，還發出哀嚎「我今天還不想死啊！」幸好在最後凱爾用一塊石頭成功趕跑了母獅，但他早已被嚇到腿軟，呆坐在地上近半小時後，才恢復行動能力。

    凱爾事後向當地的猶他州野生生物資源部（Utah Division of Wildlife Resources）回報了他這段驚心動魄的經歷，該部門雖然沒有找到凱爾敘述的美洲獅母子，但負責人史考特（Scott Root）稱讚了凱爾在面對這類野獸時的應對方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    有夠萌！美奧克蘭動物園 從加州野火救出2隻美洲獅幼崽
    2020/10/12 16:28

    有夠萌！美奧克蘭動物園 從加州野火救出2隻美洲獅幼崽
    泰國女嫌犯化身蜘蛛人 爬到天花板撐30分鐘警傻眼
    2020/10/09 13:27

    泰國女嫌犯化身蜘蛛人 爬到天花板撐30分鐘警傻眼

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    歐洲古武術書圖示令人噴飯 奇葩插畫讓人好害羞…
    2020/10/09 00:17

    歐洲古武術書圖示令人噴飯 奇葩插畫讓人好害羞…
    喵星人霸佔機車趕不走 網友見圖大驚：此貓出身不凡
    2020/09/29 00:03

    喵星人霸佔機車趕不走 網友見圖大驚：此貓出身不凡

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    大灑幣？台中捷運綠線即將通車 雖評估大賠9億仍推兒童半價
    2020/10/13 07:31

    大灑幣？台中捷運綠線即將通車 雖評估大賠9億仍推兒童半價

    12歲童房間實現核融合創紀錄 台灣神人現身回應網友全跪了
    2020/10/13 06:50

    12歲童房間實現核融合創紀錄 台灣神人現身回應網友全跪了

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播