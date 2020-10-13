影片曝光！遭美洲獅媽媽爆怒尾隨6分鐘 美男哀嚎：我不想死啊

美國一名男子出外運動時，竟被一頭美洲獅尾隨將近6分鐘。示意圖。（歐新社資料照）

2020/10/13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子凱爾（Kyle Burgess）日前走在野外的健行步道，意外遇到一群美洲獅寶寶與一頭母獅，心知不妙的他當下拔腿就跑，但仍被母獅盯上，憤怒低吼尾隨了他近6分鐘。最後凱爾雖然設法趕走了母獅，但也被嚇壞了。事後凱爾也將這段令人冷汗直流的影片po上網，目前已超過100萬人次觀看。

從影片中可看到，凱爾最初在小徑上遇上美洲獅寶寶們時，還想上前看個究竟，但他立刻就被朝他撲過來的美洲獅幼崽給嚇退；隨後凱爾又馬上發覺他被藏在一旁的母獅給盯上，倒楣的凱爾一邊大聲飆著國罵，一邊緩慢倒退，還試圖讓自己的體積看起來很「大」，以避免母獅發動攻擊，一人一獅就如此對峙了將近6分鐘。

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過程中，這隻母獅除了發出令人毛骨悚然的低沉咆哮聲，還多次突然向前撲，讓凱爾嚇得半死，還發出哀嚎「我今天還不想死啊！」幸好在最後凱爾用一塊石頭成功趕跑了母獅，但他早已被嚇到腿軟，呆坐在地上近半小時後，才恢復行動能力。

凱爾事後向當地的猶他州野生生物資源部（Utah Division of Wildlife Resources）回報了他這段驚心動魄的經歷，該部門雖然沒有找到凱爾敘述的美洲獅母子，但負責人史考特（Scott Root）稱讚了凱爾在面對這類野獸時的應對方式。

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