有夠萌！美奧克蘭動物園 從加州野火救出2隻美洲獅幼崽

2020/10/12 16:28

〔即時新聞/綜合報導〕真是太萌了!美國奧克蘭動物園,從北加州佐格野火(Zogg Fire)救出2隻失去母親的美洲獅(山獅)幼崽,將牠們送回園內悉心照顧,並將小貓貓逗趣可愛的模樣拍攝下來。

據《CNN》報導,奧克蘭動物園表示,這2隻雌性幼崽尚未命名,牠們的媽媽在野火中喪生。另外,不久前動物園也救出另1隻雄性幼崽,名字叫做卡爾隊長(Captain Cal),等到牠身上的燒傷治療完畢後,就會和2頭小小母山獅見面。

通常,野外的美洲獅幼崽會和母親一起生活2年的時間,直到可以自己狩獵和生存為止。奧克蘭動物園的職員哈里森(Erin Harrison)透露,由於這3頭小貓貓是孤兒,未來無法野放,很可能會由有資格的動物園收養。

佐格野火從9月27日開始延燒,目前燒毀面積達到5萬6338英畝(約228平方公里),雖然火勢現在已控制了97%左右,但也造成4人死亡。

We have taken in 2 more rescued mtn lions as the worst fire season in CA history rages on.



These two female cubs lost their mother in the #ZoggFire, the same fire that injured and orphaned Captain Cal.



We also plan to introduce these two lil' ladies to Captain Cal ????????????❤️ pic.twitter.com/P3Jt84J0DX