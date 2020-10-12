有夠萌！美奧克蘭動物園 從加州野火救出2隻美洲獅幼崽

美國奧克蘭動物園從加州野火救出2隻失去母親的美洲獅幼崽。（圖擷自Oakland Zoo推特）

2020/10/12 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕真是太萌了！美國奧克蘭動物園，從北加州佐格野火（Zogg Fire）救出2隻失去母親的美洲獅（山獅）幼崽，將牠們送回園內悉心照顧，並將小貓貓逗趣可愛的模樣拍攝下來。

據《CNN》報導，奧克蘭動物園表示，這2隻雌性幼崽尚未命名，牠們的媽媽在野火中喪生。另外，不久前動物園也救出另1隻雄性幼崽，名字叫做卡爾隊長（Captain Cal），等到牠身上的燒傷治療完畢後，就會和2頭小小母山獅見面。

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通常，野外的美洲獅幼崽會和母親一起生活2年的時間，直到可以自己狩獵和生存為止。奧克蘭動物園的職員哈里森（Erin Harrison）透露，由於這3頭小貓貓是孤兒，未來無法野放，很可能會由有資格的動物園收養。

佐格野火從9月27日開始延燒，目前燒毀面積達到5萬6338英畝（約228平方公里），雖然火勢現在已控制了97％左右，但也造成4人死亡。

相關影片請見：

We have taken in 2 more rescued mtn lions as the worst fire season in CA history rages on.



These two female cubs lost their mother in the #ZoggFire, the same fire that injured and orphaned Captain Cal.



We also plan to introduce these two lil' ladies to Captain Cal ????????????❤️ pic.twitter.com/P3Jt84J0DX — Oakland Zoo （@oakzoo） October 10, 2020

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