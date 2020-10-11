桃市公共工程推友善工區圍籬 議員酸這條路出現「對照版」

平鎮乙未和平紀念公園工區圍籬架起高牆，反觀，一路之隔，對面義民社福館保留行人行走的空間，上方還架設遮雨棚。（記者李容萍翻攝）

2020/10/12 00:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市升格後，近年推動多項重大地方公共建設興建，造成許多行政區當地建設工地周遭環境的生活通行及安全產生不便影響，市議員黃敬平11日呼籲，市府公共工程應推動友善工區圍籬，應還給市民經過工區一個友善又安全的行走空間。他舉例平鎮區乙未和平紀念公園工區的圍籬未提供人行空間，硬把行人逼得只能走在車道路上或水溝蓋上，人車爭道；反觀，對面一路之隔的義民社福館保留行人行走的空間，上方還架設遮雨棚，相較貼心、友善。

黃敬平酸說，市府工務局近幾年推動友善的騎樓、友善人行道空間？怎麼連自己主管興建的工地，卻出現「一市兩制」，同一條馬路，有上述兩種截然不同視野和對行人友不友善的極端世界對照？他批評這種現象不是非常諷刺，難道要由路過行人來評比，哪一個工區的圍籬對行人比較友善？刻意在平鎮復旦路二段的道路兩側做「對照版」？他認為工務局應該統一要求全市所有興建的公共建築工地工區圍籬制訂「友善工區圍籬」標準，請合作營造廠商遵守規範，還給市民經過工區時一個友善又安全的行走空間。

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對此，工務局長賴宇亭表示，乙未和平紀念公園工程跨越平鎮區復旦路二段，分兩區塊進行施作，公16範圍進行遊戲場、服務中心及景觀植栽等工程施作作業，公17範圍則在地下1樓設置停車場，其中，乙未公園工程臨復旦路現況單側人行道寬度已達4公尺，故其圍籬無設置頂蓋，另近期正進行銜接2塊基地乙未之環工程作業，其在人行道範圍部分，設有行人保護設施，因施工造成人行道損壞亦要求施工廠商於盡速完成改善。

工務局主任祕書潘子儀也解釋，義民社福館的圍籬沿線有住宅區，行人出入頻繁，地方要求劃設舒適的友善空間，而乙未和平紀念公園工區沿線均是封閉的公園工區，罕少有行人經過，地方以往未反應與車爭道問題，有關議員擔心與車爭道問題，由於乙未工程進入尾聲，預計再1個月左右拆除圍籬。

平鎮乙未和平紀念公園工區圍籬架起高牆，行人得與車爭道。（記者李容萍翻攝）

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