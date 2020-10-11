收假注意！東北風影響 北北基大雨特報

氣象局下午針對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報，外出民眾務必攜帶雨具。（圖擷自中央氣象局）

2020/10/11 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）為國慶連假最後一天，許多民眾開始收假返家，不過受東北風影響，氣象局下午針對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報，外出民眾務必攜帶雨具。

中央氣象局在今下午2點45分針對基隆市；台北市山區以及新北市山區、北海岸等區域發布大雨特報，上述地區有局部大雨發生的機率，請外出民眾務必攜帶雨具，安排戶外活動者宜做好準備。

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