騎車被無人機農藥灑頭臉 哺乳媽憂影響孩子健康

隨著科技進步，不少農民會利用無人機噴灑農藥，但宜蘭謝姓民眾昨天騎車被無人機噴灑出來的農藥波及，讓她憂心自己與吃她母乳的孩子健康會受到影響。（宜蘭縣政府提供）

2020-06-12 16:23:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］隨著科技進步，不少農民會利用無人機噴灑農藥，但宜蘭謝姓民眾昨天騎車被無人機噴灑出來的農藥波及，她質疑，無人機噴藥現場卻沒告示牌提醒民眾，波及無辜路人，更讓人憂慮農藥會影響健康；縣府農業處說，會向農會與代噴藥業者宣導，用無人機噴藥應遵守相關法令，並呼籲設立告示牌或警告牌，提醒路過民眾。

謝姓民眾最近剛當媽媽，還在親餵孩子母乳，她昨在宜蘭知識＋po文指出，騎機車在宜蘭市南橋路，趕著要餵小孩，忽然有不明液體從天而降，灑到她的左眼、左臉、嘴巴，才發現上方有無人機，立刻意識到自己被無人機灑農藥波及。

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謝姓民眾說，事發後她立即請噴灑農藥的業者提供藥名，並用現場的水龍頭沖洗，但她仍憂心，自己仍在餵奶，農藥會不會透過奶水讓她孩子吃到？孩子吃到會不會中毒？她認為，用無人機噴灑農藥，應設立告示牌提醒路過民眾，避免影響路過民眾。

宜縣府：籲業者設警告牌

守護宜蘭好山好水行動聯盟呼籲，宜蘭縣政府應及早提出明確的無人機噴藥管理措施，包含施灑者應於噴藥前3天即主動對鄰近居民、聚落公布提醒，明確告知噴灑的時間、範圍、藥品名稱及防治項目等，並明訂施灑中要在周遭警示、並應確實控制噴灑範圍、留意高度與風向。

依據現行農藥管理法規定，實施空中施藥者，應於施藥日3日前將安全注意事項以適當方式通知施藥區內居民，但以無人飛行載具施藥者，不在此限，且施藥作業的飛行高度不得超過植冠上方4公尺，施藥後3日內應至中央主管機關指定的系統平台填報施藥紀錄，並上傳飛行軌跡資料，違者可處15000元以上15萬元以下罰鍰。

針對現行法規未規定用無人機噴藥，需設立警告標示；縣府農業處說，會與農會、代噴藥業者協商，呼籲用無人機噴藥前，除須遵守相關法令，也要向通知鄰近的住戶，並設立告示牌或警告牌，提醒路過的路人。

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