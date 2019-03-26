噴藥上天空 農用無人機省時又省工

2019-03-26 14:01

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺農會推動科技農業，今天示範無人機噴藥，短短15分鐘即完成1分地作業；農會總幹事廖錦富表示，無人機噴藥省時、省工、省錢，還能避免農藥交叉污染，造成藥物殘留食安風險，農會將全力推廣。

西螺是全台主要稻米、蔬菜供應地之一，農會積極推動產銷履歷與食品安全認證，與農民、農化廠、科技業者合作，推動無人機噴藥作業，從插秧到收割，用藥時間與種類都由農會管理，減輕農民負擔同時確保用藥安全。

廖錦富說，傳統農藥噴灑至少要有2人以上作業，同時牽著長長管子作業，耗時費力，且農藥管線如果沒有清洗乾淨，殘留農藥可能會交叉污染，增加農藥風險，農會導入無人機作業節省人力。

廖錦富表示，傳統農作稻子從插秧到收成約需噴藥3次，每分地含農藥與人工約需1200元，農會目前以「統包」方式與業者簽約，農民只要花費300元就好，已有60多公頃加入，農會仍會持續推廣，因應農業缺工及老化問題。

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