去年酷航艙壓高度過高 運安會調查：設備故障加駕駛疏失

去年3月24日新加坡酷航一架空中巴士A320-232型機，從新加坡飛往台灣時，於桃園機場西南方28.8浬，發生艙壓高度過高的緊急狀況（見圖），運安會今日發布調查報告。（資料照，圖由讀者提供）

2020-06-12 10:40:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕去年3月24日新加坡酷航一架空中巴士A320-232型機，從新加坡飛往台灣時，於桃園機場西南方28.8浬，發生艙壓高度過高的緊急狀況。運安會今日發布調查報告，對於可能的肇因，運安會指出，是自動艙壓控制系統故障後，正駕駛未正確判斷手動艙壓控制開關的撥動方向與飛機高度的對應關係，而下達錯誤指令；副駕駛員未能發現不正確決定，將外流閥朝開啟方向操作，導致艙壓高度快速升高，產生艙壓高度過高警告。

酷航該機上載有正、副駕駛員各1人、客艙組員4人、乘客178人，運安會表示，當日該機於下降過程中，高度約於1萬4000呎，位置在桃園機場西南方28.8浬處，發生艙壓高度過高的緊急狀況。飛航組員使用氧氣面罩，並施放客艙氧氣面罩及持續下降高度，所幸最終順利降落桃園機場，人機均安。

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此次事故是由運安會負責調查，並邀請新加坡運輸安全調查局、法國航空器失事調查局、空中巴士公司、德國聯邦航空事故調查局、德國Nord-Micro公司、新加坡酷航共同參與。

運安會針對這起事故，提出2項「運輸安全改善建議」，對新加坡酷航建議加強飛航組員的資源管理訓練，尤其是對狀況認知或下達指令存在意見相左情況時，應開放討論並再次確認。對「新加坡民用航空局」建議督導並確保酷航加強飛航組員的組員資源管理訓練。

除安全改善建議外，運安會表示，在事故調查期間，已獲知酷航已與新加坡民航局合作，採取積極改善措施，包含酷航已更新飛航組員複訓課程，並於去年7月完成，更新內容包含示範操作課程，以加強組員正確及安全手動控制艙壓控制系統程序。

涉及本案的2位飛航組員已完成加強訓練，包含組員資源管理、模擬機及線上訓練。並於返回執行任務前，已通過模擬機及線上考驗。酷航野藉此機會實施航空器系統複習模組（Aircraft System Refresher Modules，涵蓋所有航空器系統）課程，以加強所有飛行員有關航空器系統學科訓練。

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