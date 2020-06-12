首次接生9寶媽 帥哥醫讚：很不簡單

江孟芬上週剖腹產生下小女兒小九，與大女兒開心迎接九寶家庭，接生醫師蘇棋楓感到開心，真呼是難忘的經驗，也鼓勵全國的媽媽能多少生產。（記者蔡淑媛攝）

2020-06-12 09:04:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣婦女愈生愈少，平均每一育齡婦女只生1.2個小孩，41歲的江孟芬上週誕下第9個小孩，為她剖腹接生的台中沙鹿光田醫院婦產科醫師蘇棋楓直呼「應該是我這輩子不可能的經驗！」九寶媽能生第9個很不簡單，身為接生醫師覺得開心「從來沒有婦產科醫師有這種經驗，這是個難忘的回憶！」鼓勵全國媽媽多生產「生一個太少，2個也少，現在要生3個，國家經濟才進步！」

蘇棋楓從事婦產科醫師接生14年，平均每年接生5、6百新生兒，接生經驗至少7、8千人，他說，第一次遇到有媽媽生這麼多的，不覺得九寶媽竟生9個了，俗話說每生一個孩子會衰老幾歲，但她外表保養得好，要生養9個更要有體力。

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蘇棋楓表示，對現在國內女性來說，生2個是極限，像他接生有媽媽生4、5個，這樣媽媽的思維比較像國外，覺得把孩子養大到高中，之後就要自己想辦法，他也覺得應該有這種思維，他認為「很多小孩長大後仍無有辦法獨立自主，就是從小太寵愛。」

蘇棋楓說，如果只生一個孩子，家長從小呵護到大，也不全是好處，而當家裡有4、5個孩子時，每個小孩就要學習自己怎麼獨立「家裡有這麼多小孩的孩子也較能夠獨立適應這個社會」對將來國家社會進步也有幫助。

蘇棋楓說，對於現在社會來說一個家庭生2個孩子來說可能算很厲害，對這個九寶媽的勇氣感到敬佩，他也分享，他的外婆生了8個孩子、媽媽生4個，每年過節時家裡特別熱鬧，而他自己因為太太因為只想生2個，但家裡的氣氛很好，未來九寶媽再當奶奶時，家庭很和樂，什麼叫「全家福」就是這種感覺。

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