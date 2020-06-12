8寶媽迎小9 願幸福長久

江孟芬（右起）上週由醫師蘇棋楓剖腹生下小女兒小九，與大女兒開心迎接九寶家庭。（記者蔡淑媛攝）

2020-06-12 05:30:00

41歲懷胎特辛苦 提早生產 順便「封肚」

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小九來了！四十一歲的八寶媽江孟芬，兩年前才添女娃小八，加上爸媽全家成了「十全十美」。在準備結紮前，又「中獎了」，今年六月再添個小女兒，晉升為九寶媽。不過，這次胎位不正、生產風險高，改以剖腹產，也順便結紮，宣告「封肚」，就讓全家福「長長久久」！

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江孟芬與丈夫廿二年來共生育九個孩子，這一胎感到特別辛苦，吃不下、睡不好、頭暈、抽筋樣樣來。小女兒卻吸收好，懷胎卅六週時已重三千四百公克，肚子大到讓她氣喘吁吁，擔心胎兒過大，決定提早在卅七週生產，又因貧血及胎位不正，必須剖腹產。

江孟芬術前決定從婦產科診所轉到高危險妊娠指定醫院，婦產科醫師蘇棋楓評估她高齡、貧血、胎位不正，加上多產讓子宮變大、變鬆，產婦身材又瘦，肚皮與子宮很接近，擔心產後子宮收縮無力，可能產後大出血，幸好手術比預期順利，平安生下小九。

「產婦能生九個真的很不簡單！」蘇棋楓笑說，接生十四年、近萬個寶寶，第一次遇到九寶媽，是很難忘的回憶。

大女兒憂抱小妹出門 會被誤認她生的

江孟芬說，每次生小孩都覺得是最後一個，「沒想到小九來了」，一度不肯面對，直到懷孕六個月、肚子藏不住，才被孩子發現。江孟芬說，生小七、小八、小九都有人想領養，她都拒絕，孩子選這個大家庭出生，也是一種幸福。大家庭有這麼多兄弟姊妹，要想辦法生存，被兄姊疼愛，也算是磨練。

家中添第九寶，兄姊們紛紛幫忙照顧，讀大三的大女兒說，小公主很可愛，但有點擔心帶出門會被誤認為是她的小孩；讀大一的長子剛取得汽車駕照，幫忙接送弟妹上下學，老三、老四、老五也都是小幫手。

醫師︰35歲就算高齡 生產風險高

卅五歲生產就算高齡產婦，蘇棋楓指出，其發生妊娠高血壓比例約六％，如果同時合併蛋白尿、全身水腫、子癲前症，一旦出現抽搐的子癲前症，母子都有生命風險，易早產、胎盤早期剝離，造成產前大出血。

嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德提醒，年紀愈大，受孕機率愈低，生育年齡在廿五至卅五歲最好，身心成熟、體力好。

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