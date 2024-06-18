澎科大在美食創作舞台大放異彩 縣長陳光復接見頒獎表揚

澎科大學生，在今年國際美食競賽大放異彩。（澎科大提供）

2024/06/18 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學餐旅管理系、食品科學系師生，今年在國際賽場中大放異采，馬來西亞世界廚藝大賽榮獲1特金、8金、5銀，中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學」榮獲2創作獎、10金、7銀、3銅佳績。

縣長陳光復今（18）日在縣府第一會議室頒獎表揚優秀選手。陳光復表示，縣府長期以來與澎科大密切合作，在學術、官方經驗上彼此交流，在縣政推動上，學校為縣府提供許多專業建議。縣府也提供澎科大學生每學年1萬元交通補助，減輕學生求學過程的負擔，專注於學業上。

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馬來西亞世界廚藝大賽，餐旅系教師游凱傑自由式餅乾金牌、兩人組合下午茶銀牌；餐旅系學生洪佳妤聖誕餅乾展示品金牌、聖誕屋展示品銀牌；張文慈牛油蛋糕金牌、兩人組合下午茶銀牌、烘焙泡芙銀牌、自由式布丁銀牌；余偲菡素食創意料理展示盤金牌；許瑋辰素食創意料理展示盤金牌、台灣街邊美食金牌；李培揚素食創意料理展示盤金牌、特製炒飯金牌；徐崧煒台灣街邊美食特金牌。

中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學：餐旅系學生梁智勳台式創意甜麵包金牌、造型和菓子工藝銅牌；洪佳妤藝術糖霜匾額創作金牌；林家萱餅乾商品創意設計金牌；陳心薇造型創意杯子蛋糕金牌；張瑜庭彩繪蛋糕捲銀牌；沈奕涵彩繪蛋糕捲銅牌；黃郁庭奧林匹克創作獎、造型馬卡龍金牌、創意藝術馬卡龍金牌、造型創意饅頭銀牌；王郁婷餅乾商品創意設計金牌；唐以欣烘焙藝術展示金牌；謝少樺烘焙藝術展示金牌；陳佩怡婚禮糖霜餅乾金牌；李禹璇烘焙藝術展示銀牌；黃湘捷造型創意杯子蛋糕銀牌；謝瑀潔餅乾商品創意設計銀牌；食品科學系教師許志弘台式創意甜麵包銀牌、翻糖蛋糕裝飾銀牌、歐式麵包銅牌、奧林匹克創作獎。

澎湖縣長陳光復，頒獎表揚美食競賽得主。（記者劉禹慶攝）

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