從此封肚！41歲九寶媽 為娘家湊個好字

江孟芬剖腹產平安誕下第９個孩子，接生醫師蘇棋楓術後為她做檢查，復原順利。（記者蔡淑媛攝）

2020-06-11 22:14:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小九來了！41歲的八寶媽江孟芬，2年前本報獨家報導添女娃小8，全家達成「十全十美！」不料準備結紮前胎神又找上門「中獎了」繼續增產報國，6月晉升為九寶媽，再添個小女兒，不同以往自然產，這次孟芬因生產風險高改以剖腹產平安誕下女娃，也順便結紮，宣告真的「封肚了！」，就讓「全家福長長久久！」

江孟芬22年生9個，在這一胎特別感受到高齡產婦的辛苦，吃不下、睡不好、頭暈、抽筋樣樣來，小女兒卻吸收好，懷胎36週時已重3400公克，肚子大到讓她氣喘吁吁，擔心胎兒過大決定提早在37週生產，又因貧血及胎位不正，必須剖腹產，面臨大出血及子宮收縮差的風險。

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江孟芬術前決定從婦產科診所轉到高危險妊娠指定醫院，婦產科醫師蘇棋楓臨時接手認為她高齡、貧血、胎位不正，加上多產讓子宮變大變鬆，產婦身材又瘦，肚皮與子宮很接近，擔心產後子宮收縮無力，可能產後大出血，備妥輸血、藥物，甚至一旦大出血太嚴重恐得切除子宮，最後手術比預期順利，平安誕下小九。

蘇棋楓看到小九也興奮說「產婦能生9個真的很不簡單！」他笑說，接生14年、近萬個寶寶，第一次遇到有九寶媽，他能接生到產婦的第9個小孩是很難忘的回憶，也鼓勵全國的媽媽多生產。

22年生9個小孩 老大已讀大三

我國生育率一對夫妻平均生1.1個小孩，江孟芬與丈夫共生下9個小孩，分別22歲、20歲、18歲、14歲、11歲、6歲、4歲、2歲及0歲，她說，每次生小孩都覺得是最後一個，前年生完小八就滿足了，更覺得年紀大，也生不出來了「沒想到小九又來了！」覺得可怕、久久不肯面對，也不敢告訴孩子，直到懷孕6個月、肚子藏不住，才被妹妹發現。

很愛小孩的江孟芬說，曾擔心高齡、孩子多、有幾個年紀還小，但也想要幫娘家爸爸傳宗接代，有了兒子小五跟母姓，加上小九是女兒能湊成「好」字；也有人問她生這麼多，但她覺得自己的孩子都是「第一名」、「超級無敵厲害，可以游第一名來當我們的小孩很不簡單！」在大家庭很辛苦、在這麼多兄弟姊妹要想辦法生存，被兄姊疼愛，也來磨鍊人生。

還有人懷疑再懷小九「事情不單純」是老公故意的嗎，江孟芬也猜大她10歲的老公可能怕她跑掉，讓她一直生小孩、帶小孩，被小孩綁住「這樣老婆就跑不掉了！」對她來說，寧願多把錢花在培育小孩身上，不過這次剖腹產就順利結紮了，不可能再有小十了。

江孟芬也說，生小七、小八、小九都有人想領養，都被她一口拒絕，強調生小孩不是要送人，認為小孩要在父母身邊照顧，現在少子化，孩子自己選在這個大家庭出生、很不簡單，也是一種幸福。

江孟芬前8胎皆自然產「覺得自己很壯像頭牛，這一胎吃盡了苦頭」感謝蘇醫師願意臨時接手幫她生產，看到小九頭好壯壯出生覺得很幸運，夫妻倆抱她時彷佛看到前面小孩成長的過程「覺得幸福」也品頭論足怎麼那麼像小七葛格、小九哭聲也是最宏亮，回想小孩成長的片段是很甜蜜的過程。

家中添第9寶，兄姊們也從驚嚇到歡迎，幫忙照顧，讀大三的大女兒說，小公主很可愛，但有點擔心帶出門會被認為是她的小孩；讀大一的長子也剛考上汽車駕照幫忙接送弟妹上下學，小三、四、五也是媽媽的小幫手，讓江孟芬覺的欣慰。

江孟芬上週由醫師蘇棋楓剖腹產生下小女兒小九，與大女兒開心迎接九寶家庭。（記者蔡淑媛攝）

女兒小九經剖腹產有驚無險地平安健康誕下，模樣可愛，九寶媽江孟芬開心滿足。（記者蔡淑媛攝）

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