澎湖府會團隊 移師七美望安巡視地方建設

澎湖府會雙首長與議員陳佩真等人，前往望安巡視地方基層建設。（記者劉禹慶攝）

2020-06-11 21:15:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會定期大會總質詢議程，今日移師南海七美、望安巡視地方建設，由於兩島現在是澎湖熱門觀光景點，又是漁業重鎮，出身七美籍議員夏晨榮、望安籍議員陳佩真提出多項建議，協助建設漁港及發展觀光。

由府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲領軍的南海考察團，搭船前往七美、望安，首站抵達七美島，夏晨榮議員表示，原先七美的製冰廠生產的冰塊，就不敷漁船使用，現在這個冰廠又可能會停產，因此，七美極需一座新的製冰廠。澎湖縣政府希望以BOT的方式，由縣府提供土地，給廠商來興建營運。

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隨後考察團趕往望安，一行人到望安敞崎港涼亭，由陳佩真議員提出水垵國小、34號道路的綠蠵龜意象等地方建設需求。敞崎港在望安島北側，岸外有馬鞍山島，岸際到這個島間大約只有三、四百公尺，海水清澈，而且海底都是白砂。陳佩真建議縣府能在這個敞崎港的岸邊，做涼亭、整地，然後設一下類似綠蠵龜之類的意象雕塑。

最後一站抵達將軍嶼。陳佩真提出將軍漁港城市色彩、將軍國小通學步道圍牆重建、將澳國中設立文石展示室、通往船帆嶼途中道路積水等計劃及地方需求。府會首長都支持城市色彩的計劃，認為這可以把整個社區活潑化。賴峰偉表示，由各鄉市公所、議員，去整合各社區的意見，只要整合成功了，縣府就給予經費彩繪補助。

敞崎港在望安島北側，岸外有馬鞍山島，但有海漂垃圾。（記者劉禹慶攝）

風光明媚的望安海岸景色，卻被海廢垃圾破壞。（記者劉禹慶攝）

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