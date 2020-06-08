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首頁　>　政治

通通取消！高市議會定期會擬變更議程 綠營傻眼

2020-06-08 19:36:21
高市議會傳出擬取消部門質詢與總質詢？明天協商。（記者王榮祥攝）

高市議會傳出擬取消部門質詢與總質詢？明天協商。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會議事組今通知各黨團，提出議事日程變更案，擬「取消後續部門質詢及議員總質詢」，明天早上將召開政黨協商；綠營對此相當不解，民進黨議員康裕成驚呼，連代理市長都不給質詢，「真的太扯」；陳致中呼籲，國民黨團別擺爛，別成為高市民罪人。

康裕成今指出，國民黨佔議會多數席次，先是放水韓國瑜逃避總質詢在先，明天又要黨團協商，想要變更議程，把總質詢完全取消！

康裕成表示，去年底第二會期沒質詢到市長韓國瑜，罷韓後6月12日要派個代理市長來，結果第三會期連代理市長也不能質詢，太扯了吧！質詢及監督市府是議員的職責，現在全被國民黨沒收了！且變更議程要大會通過，明天豈可由黨團協商決定？

高市議會藍營擬變更議程，後續部門與總質詢（十九日起）都計畫改為「停會」！（議員提供）

高市議會藍營擬變更議程，後續部門與總質詢（十九日起）都計畫改為「停會」！（議員提供）

陳致中認為，每位議員在一屆任期內只有八次市政總質詢機會，這是民意代表受選民託付，監督行政權、反映民意心聲、提出市政建言、爭取地方建設與市民福利ㄧ個非常重要的機制與管道，似不宜直接來取消，這樣恐有侵害議會監督權以及議員質詢權利的問題。

他指出，若是考量治喪事宜、市府看守期、或議員總質詢意願等，議會本來的作法就有書面質詢，意即不進行現場總質詢的議員，可用書面為之，也沒有必要全部取消，認為本案殊值思考商榷，呼籲市政不應癱瘓，藍營不該擺爛。

民進黨高市議員簡煥宗說，大家情緒都很複雜，可以休息、調整一下，給代理市長時間把局處整理好，但議會該開會還是要開會，千萬別這樣停會，對市民很難交代。

藍營人士以為，政務官將跟隨市長辭職，現階段（部門質詢）沒有市長、沒有局長（可能以交接業務為由向議會請假）、沒有決策，開會意義不大？一切明天黨團協商討論，以今天工務部門為例，局處首長都請假去交接業務，只由副局長（事務官）代理，這樣開校效應有限。

議會人士說明，政務官將跟隨市長辭職（目前都還在職），副局長可以答詢，但仍需視各黨團明天協商後的決議，才能確定後續會議。

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