7/5-9高普考首設苗栗考場 劉孟奇、鍾東錦巡視

高普考試苗栗縣今年首次設考場，考選部長劉孟奇（右一）、苗栗縣長鍾東錦（左一）等人巡視苗栗考場。（苗栗縣政府提供）

2024/07/05 15:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年考選部首度在苗栗縣設置公務人員高普考國家考場，讓苗栗縣考生免於舟車勞頓之苦，今（5）日至9日全國16考區同時舉行高普考，考試首日考選部長劉孟奇、苗栗縣長鍾東錦等人到苗栗考場巡視並慰問工作人員，鍾東錦期許考生們能通過國家考試金榜題名，留在苗栗投入公職行列。

為期5天的高普考，苗栗縣考場設於國立苗栗高中，5、6日為普通考試，苗栗考區總應考人數為525人，到考人數393人，缺考人數132人，總計到考率為74.86％，其中報考人數最多的為綜合行政職系一般行政類科，共計119人。7日至9日是高考，苗栗考區的應考人數為562人。

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劉孟奇、鍾東錦、考試院典試委員何怡澄、苗栗考區辦事處主任楊文宜等人，前往考場關心考場狀況，並慰問工作人員辛勞，提醒考生及工作人員多補充水分，注意防曬。鍾東錦感謝考選部及學校協助辦理國家考試，並準備兩千份苗栗吉祥物貓裏喵扇子發送考生，祝福他們金榜題名。

鍾東錦指出，苗栗今年首度設有國家考試考場，不但不用花費時間與精力舟車勞頓更不用在外住宿，苗栗子弟在自已家鄉應試，相信考試的狀態及心情都能維持在最佳的狀態，希望應試人員考上之後有機會在苗栗各級機關工作。

劉孟奇表示，高普考是全台灣最重要拔擢公務員重要人才的考試，今年首度在苗栗舉辦，相信有助於苗栗的優秀人才進入國家文官體系服務，讓優秀人才扎根苗栗。

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