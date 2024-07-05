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澎管處專屬風箏出爐 「魚躍有餘」及「嗡嗡」燈塔翱翔天際

魚躍有餘公共藝術，搖身一變成為翱翔天際的風箏。（商累愛提供）

魚躍有餘公共藝術，搖身一變成為翱翔天際的風箏。（商累愛提供）

2024/07/05 15:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕矗立在西嶼跨海大橋合界端的「魚躍有餘」，為澎管處在「漁翁島遊客中心」設置之地景藝術作品，至於「嗡嗡」WON WON燈塔吉祥物，則是以漁翁島燈塔為雛形設計，現由澎湖縣風箏協會理事長商累愛設計，將2個吉祥物變成風箏，在澎湖上空自由自在翱翔飛舞。

「魚躍有餘」作品，係由國際知名藝術家洪易老師以澎湖縣魚玳瑁石斑為主題所創作；2019年設置至今，已成為澎湖旅遊意象的新地標，是遊客駐足休息、眺望跨海大橋雄偉壯觀及打卡拍照的熱門遊憩據點。澎管處為加強推廣澎湖多元觀光意象，特將「魚躍有餘」及「嗨熊」完成商標註冊並訂定商標授權作業要點，提供民間廠商推廣使用，一同推廣澎湖觀光。

「嗡嗡」WON WON燈塔吉祥物為2022年由akibo李明道老師團隊規劃，以澎湖縣漁翁島西南端的漁翁島燈塔所設計，漁翁島燈塔古稱西嶼塔燈，為台灣最古老燈塔，也因澎湖的特殊地理環境海洋開拓史，使澎湖燈塔在台灣燈塔歷史文化中扮演著重要的角色；澎湖燈塔的文化資產在轉化為觀光價值景點展示的同時，「嗡嗡」WON WON燈塔吉祥物，活潑吸睛又可愛的Q萌模樣，可擔任地區宣傳大使的角色。

原本是靜態設置的公共藝術及吉祥公仔物，經過商累愛巧手設計，成為翱翔天際的造型風箏，未來在天候狀況許可下，可隨時升空，成為澎湖另一著名觀光地景，增添澎湖觀光資源。

嗡嗡燈塔吉祥公仔，也化身成為風箏。（商累愛提供）

嗡嗡燈塔吉祥公仔，也化身成為風箏。（商累愛提供）

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