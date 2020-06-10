技職之光發明達人林慶全 花甲之年獲博士學位

曾獲技職之光的林慶全，花甲之年將於博士班畢業。（記者吳俊鋒翻攝）

2020-06-10 23:13:31

［記者吳俊鋒／台南報導］已屆花甲之年的林慶全，利用工作之餘重返校園進修，攻讀博士班，勤奮向學，即將畢業，他曾參加台灣國際創新發明暨設計競賽，勇奪金牌，甚至申請到研究專利，獲得教育部「技職傑出獎」的殊榮。

林慶全攻讀博士期間，努力鑽研發明創作，取得了磁助力發電機、電流增益發電機等5項專利證書，學以致用；他去年也以發電機主題，參加TIKI台灣國際創新發明暨設計競賽，在社會組拿下金牌獎；還以電流增益等功能發電機，於萬潤創新創意競賽碩博論文組獲得佳作。

請繼續往下閱讀...

林慶全去年也在麗偉基金會創新創意競賽中，獲得最佳創意獎，研究成果豐碩，優異的表現，讓他獲選第15屆教育部技職之光發明達人。

林慶全提到，從小就喜歡動手組製作車子，當時還無法了解金屬如何銲接，以及機械加工，只能用紙板做模型，但動手做就是能量的累積，求學後投入電機領域，發現台灣總有缺電的問題發生，進而以發電機為研究主題。

林慶全高職時讀輪機科，二專讀機械科，二技讀會計系，碩士再讀電機工程所，後來投入職場，基於對機械領域的熱愛，決定在退休前，報考崑山科大機械與能源工程博士班，順利錄取，重拾學生身分，也即將畢業，取得博士學歷。

就讀過程讓林慶全感到最有挑戰的是，博士畢業必須投稿國外期刊並獲得錄用，不僅勇於創新，還得有一定的英文基礎，因此他平時會閱讀英文期刊，挑選研究議題獨特且有價值的內容仔細閱讀，這樣的訓練，增加學術研究的知識，也提升了國際觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法