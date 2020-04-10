鹿港天后宮防疫！明起入廟須戴口罩 取消「媽祖生」團拜

鹿港天后宮香火鼎盛，今年春節期間湧入大批人潮。（資料照）

2020-04-10 16:54:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全力配合防疫！鹿港天后宮主委張偉東表示，從明天（11日）起全面要求進入參拜者必須戴口罩，也要配合工作人員量額溫、消毒；也同步取消「媽祖生」團拜與平安宴，為防疫盡份心力。

張偉東指出，農曆3月23日（國曆4月15日）是「媽祖生」，也就是媽祖聖誕，向來都是媽祖廟與信徒的大事，今年因為全球疫情升溫影響，直接取消平安宴與團拜，而農曆3月22日晚間11點舉辦的祭典儀式，則是一切從簡辦理。

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張偉東表示，往年「媽祖生」當天也會湧入大批信徒來為媽祖祝壽，廟方也會在廟埕搭棚設宴桌，宴桌上會有豬羊等牲禮，也有上千片糕餅堆疊「平安龜」，今年為了防疫，廟埕的宴桌統統取消，但平安糕餅仍將會分送給信眾。

為了配合中央流行疫情指揮中心進行人流管制，鹿港天后宮除了要求進入參拜者要全程配戴口罩，也要配合工作人員量額溫、消毒，也會採取出入口單向分流管制，而天后宮在防疫期間的開放時間為上午6點到晚上9點，也參拜人潮較多的時間是假日上午10點到下午4點，希望民眾能夠錯開尖峰時間來參拜。

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