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台灣創作能量豐沛！插畫家回擊譚德塞不實指控

近來WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對台灣不實且不公平的指控，引起各界熱議。對此，台灣圖文創作者「大力」繪政治諷刺漫畫嘲諷譚德塞，以創作力反擊譚德塞的不實指控。（大力授權本報使用）

近來WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對台灣不實且不公平的指控，引起各界熱議。對此，台灣圖文創作者「大力」繪政治諷刺漫畫嘲諷譚德塞，以創作力反擊譚德塞的不實指控。（大力授權本報使用）

2020-04-10 00:16:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣創作能量豐沛！近來WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對台灣不實且不公平的指控，引起各界熱議。對此，台灣圖文創作者「大力」繪政治諷刺漫畫嘲諷譚德塞，以創作力反擊譚德塞的不實指控。大力更指出，當全世界都在砲轟譚德塞失職，譚德塞卻只敢單挑台灣來欺負。

因政治敏感因素被阻擋在以世界衛生組織（WHO）為首的全球防疫圈之外的台灣，近來由於抵禦武漢肺炎疫情攻勢有成，備獲各界肯定。在全球質疑WHO秘書長譚德塞失職的聲浪中，他8日在記者會上指控台灣，過去3個月以來，持續對他進行涉及種族歧視的人身攻擊。

對此，圖文創作者「大力」9日在臉書分享針對譚德塞所繪的政治諷刺漫畫，並直言，「全世界都在抨擊你，但你只敢點名台灣，還說不要『政治操作』。下限至此，也算世界奇觀」

貼文一出，網友紛紛直呼，「太傳神了」、「這張圖好可愛又好傳神啊」；還有香港網友深表認同，笑喊「維尼真的很忙，一時要抹黑香港，一時又要到台灣。Ps:香港人表示很明白」。

不少網友指出譚德塞對於台灣的指控根本不實，紛紛直呼「沒有人歧視他的膚色啊，我們都以為他是中國人耶」、「消費自己的膚色真的很丟臉」。

還有網友表示，台灣對他的種種批評都並非出自種族歧視，而是針對他的跪舔中國而失職的行為，並澄清「沒有人叫他黑鬼，我們都叫他甲賽」。

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