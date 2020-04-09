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    川普揚言拒金援WHO 《泰晤士報》：恐讓出影響力給中國

    英國大報《泰晤士報》今（9）日發表社論，指出WHO在中國強權壓力之下，持續過於軟弱，而美國若是中止對WHO的金援，可能會讓出給中國擴大其影響力的空間，反而使得情況惡化。圖為美國總統川普。（美聯社）

    英國大報《泰晤士報》今（9）日發表社論，指出WHO在中國強權壓力之下，持續過於軟弱，而美國若是中止對WHO的金援，可能會讓出給中國擴大其影響力的空間，反而使得情況惡化。圖為美國總統川普。（美聯社）

    2020-04-09 22:40:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普8日怒轟WHO立場傾中，更揚言要中止美國對WH0的金援。對此，英國主流大報《泰晤士報》今（9）日發表社論，指出WHO在中國強權壓力之下，持續過於軟弱，而美國若是中止對WHO的金援，可能會讓出給中國擴大其影響力的空間，反而使得情況惡化。

    英國大報《泰晤士報》 今（9）日的社論刊文「《泰晤士報》觀點：輿論砲轟之下的川普、中國，以及WHO」，附標為「在中國當局的壓力之下，WHO持續過於軟弱」。

    《泰晤士報》表示，美國疫情嚴重，確診死亡人數已逾1.4萬人，美國總統川普因而飽受輿論批評其應對疫情的反應太慢，而近來川普砲火猛攻WHO，也得以在究責WHO的批評中來轉移輿論焦點，然而川普對WHO的批評確實有幾分道理所在。

    《泰晤士報》指出，WHO作為抵禦武漢肺炎疫情的全球先鋒，卻數度在防疫上失敗，而主因正是WHO對中國太過「唯命是從」，WHO在中國的指示下，奉命忽視台灣當局早在去年12月31日就提出的「病毒恐人傳人」警訊，接著兩週後，WHO在中國當局的壓力之下，發表了不符合事實的言論。

    《泰晤士報》再指出，台灣被排擠在國際組織之外是長期存在的問題，然後譚德塞使得台灣問題更加惡化，台灣被隔離在以WHO為首的全球防疫圈之外，不得其門而入，多國呼籲支持台灣參與國際事務，包含加拿大、美國、德國、日本，以及歐盟等，然而，WHO依然固執不讓台灣參與。而後WHO高級顧問艾沃（Bruce Aylward）受訪時避談台灣防疫經驗更明顯，艾特沃為了避談台灣議題，先對香港記者唐若韞的提問裝聾，之後更粗魯掛斷視訊，最後再來個文不對題的敷衍回應。

    美國總統川普已揚言表示，要減少、甚至中止美國對於WHO的金援。對此，《泰晤士報》指出，目前WHO收到的捐款總額中，美國就佔了22％，而中國則占了12％，若美國抽出對WHO的金援，如此作法恐會讓出能讓中國擴大其影響力的空間，反而造成反效果，使得現況更惡化，而比較好的解決方案是要求WHO重整（reform）以及改革。

    文末，《泰晤士報》結語，WHO必須認真看待全球健康的任務，首先就得堅守政治中立（political neutrality）。

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