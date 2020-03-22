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武漢肺炎》台灣防疫揚名全球！ 德國國會議員：爭取更多合作

德國國會議員布本多弗（見圖）在國會發言時，讚揚台灣在防疫上的表現，脫穎而出且從容不迫，並呼籲德國應效仿台灣防疫經驗。（圖擷取自臉書＿Taiwan in München）

德國國會議員布本多弗（見圖）在國會發言時，讚揚台灣在防疫上的表現，脫穎而出且從容不迫，並呼籲德國應效仿台灣防疫經驗。（圖擷取自臉書＿Taiwan in München）

2020-03-22 21:45:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續延燒，全球面臨疫情危機。近來，德國國會議員布本多弗（Sandra Maria Bubendorfer）在國會上公開演說時，讚揚台灣在防疫上的表現，脫穎而出且從容不迫，並呼籲德國應效仿台灣防疫經驗，爭取更多與台灣的合作。

德國自由民主黨籍國會議員布本多弗（Sandra Maria Bubendorfer）13日在國會上演說時，指出「有一個國家，在全球病毒疫情中的防疫表現脫穎而出，且展示了如何從容應對疫情威脅，那就是台灣」。現場多位德國國會議員聽到台灣，立即鼓掌表示贊同。

布本多弗接著說，「台灣雖然鄰近中國，並與中國有緊密的經濟交流，但示範了如何透過清楚明確的策略與冷靜的判斷，來應對病毒的威脅」，並接著舉例，台灣在機場設置量測體溫的檢疫工作，就讓防疫工作有顯著的績效。布本多弗再表示，「因此作為國際社會的一員，我們希望在健康議題上爭取更多的合作，因為病毒無國界」。

對此，駐慕尼黑辦事處在臉書專頁「Taiwan in München」表示，台灣是一座島嶼，但並非「孤島」，當全球面臨疫情危機時，台灣積極與世界接軌，共同分享抗疫經驗與資訊，期望能一起度過難關。文末，駐慕尼黑辦事處標記「#TaiwanCanHelp」、「#HealthforAll」，並附上配上華語字幕的演說影片。

貼文一出，網友紛紛驕傲直呼，「這都是所有防疫人員的幸苦和功勞所得來的光榮」、「謝謝台灣政府團隊跟人民的配合，我們可以的！」、「台灣這次能獲得各國肯定，全都要感謝政府，防疫人員和醫護人員。台灣真棒，有這樣的政府，台灣人很安全。」、「台灣是世界抗疫的典範」、「能讓德國人稱讚真的是很不簡單」、「聽到台灣就是有莫名的感動」、「人在做天在看， 謝謝我們的政府防役官員以及醫療團隊，今天讓國際看見台灣， 是你們大家的努力，讓台灣人民安心，天佑台灣！謝謝！感恩！」

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