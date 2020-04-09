譚德塞控台灣人歧視 網友笑：「罵黑人」其實在說「他」

台灣網友指出，台灣網友批評「黑人」並非對譚德塞（左）種族歧視，指的是陳建州（右）護航妻子范瑋琪事件。（本報合成）

2020-04-09 21:12:09

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日在記者會指控台灣辱罵黑人、種族歧視，台灣網友發現，台灣社會過去2個月唯一罵「黑人」，是藝人范瑋琪辱罵政府「狗官」，其夫陳建州護航反而挨轟。

綜合媒體報導，譚德塞8日在WHO總部日內瓦記者會表示，他在防疫期間受到種族歧視，時間長達2至3個月，點名說他是黑人、黑鬼，他直言，「這些攻擊就來自台灣。我必須老實說。我今天直接說，來自台灣。台灣外交部也知道這個活動，但他們沒有迴避，反而開始跟著侮辱、毀謗批評我，但我不在乎。3個月！我今天說出來，因為真的受夠了。」

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媒體工作者林瑋豐指出，台灣社會在武漢肺炎疫情爆發至今，罵「黑人」指的是藝人范瑋琪先前以「狗官」用詞批評政府，其夫陳建州出面向妻子喊話「「永遠不要放棄尋找妳內心那個最好的自己。願意認錯，是高尚的勇氣。I LOVE YOU」」護航失敗，因此受到台灣網友公評。

其他網友說「那應該跟他說，我們罵黑人已經很久了，從SBL 的時候」、「人家他明明是中國人」、「此黑人非彼黑人也」、「我都用黑人牙膏，算歧視嗎」、「譚德塞提出這個質疑的時候，我們台灣人都變成黑人問號了！」、「這太有道理了，笑翻」。

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