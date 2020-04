打臉譚德塞！這才是「#來自台灣的攻擊」網友踴躍響應

近來,推特上貼文出現熱門標籤「#來自台灣的攻擊(#ThisAttackComeFromTaiwan)」。近萬則貼文中,各界網友分享自己旅遊台灣的美好體驗,顯然對於譚德塞針對台灣的不實指控感到相當不以為然,積極為台灣「平反」。(圖擷取自推特_@keni_chen)

2020-04-10 06:01:01

首次上稿 4/9 23:57

更新時間 4/10 06:02

〔即時新聞/綜合報導〕在全球質疑WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)失職的聲浪中,譚德塞指控台灣,過去3個月以來,持續對他進行涉及種族歧視的人身攻擊,該事件引起軒然大波,並持續發酵。近來,推特上貼文出現熱門標籤「#來自台灣的攻擊(#ThisAttackComeFromTaiwan)」。數千則貼文中,各界網友分享自己旅遊台灣的美好體驗,顯然對於譚德塞針對台灣的不實指控,感到相當不以為然,並以行動積極為台灣「平反」。

近來推特出現新標籤「#來自台灣的攻擊(#ThisAttackComeFromTaiwan)」,引用自譚德塞指控台灣的說詞。各國網友踴躍響應,紛紛分享台灣的人情風土是怎麼「擄獲」自己芳心。

截至今晚11點45分,已有9049則「#來自台灣的攻擊(#ThisAttackComeFromTaiwan)」推文,狂曬台灣的山水地貌,以及台灣各種特色美食。該標籤貼文數量仍在瘋狂飆漲中。

譚德塞的不實指控,也意外地促成了各界為台灣打抱不平的各國網友,積極為台灣平反,也間接成為了推廣台灣的「另類宣傳」。各界支持台灣的善意,也讓台灣網友感動直呼「謝謝!」

#ThisAttackComeFromTaiwan



Welcome to visit us after the whole shit is over \(^^)/ pic.twitter.com/PnuFB7ZJM9 — 東北一の村人B@虎徹国???????????????? (@Jia0716) April 9, 2020

#ThisAttackComeFromTaiwan

I've been attacked a couple of weeks ago while cycling around Taiwan pic.twitter.com/R6LrsjrbGk — The Last Samirai • Tunisian Around the World (@thelastsamirai) April 9, 2020

Here is how Taiwan is attacking the world with it's amazing food and drinks!

Pictures from my last trip there!#ThisAttackComeFromTaiwan pic.twitter.com/CBy2MW8skd — Subarashimomo (@themightycroak) April 9, 2020

