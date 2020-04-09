打臉譚德塞！這才是「#來自台灣的攻擊」網友踴躍響應

近來，推特上貼文出現熱門標籤「#來自台灣的攻擊（#ThisAttackComeFromTaiwan）」。近萬則貼文中，各界網友分享自己旅遊台灣的美好體驗，顯然對於譚德塞針對台灣的不實指控感到相當不以為然，積極為台灣「平反」。（圖擷取自推特＿@keni_chen）

2020-04-10 06:01:01

首次上稿 4/9 23:57

更新時間 4/10 06:02

〔即時新聞／綜合報導〕在全球質疑WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）失職的聲浪中，譚德塞指控台灣，過去3個月以來，持續對他進行涉及種族歧視的人身攻擊，該事件引起軒然大波，並持續發酵。近來，推特上貼文出現熱門標籤「#來自台灣的攻擊（#ThisAttackComeFromTaiwan）」。數千則貼文中，各界網友分享自己旅遊台灣的美好體驗，顯然對於譚德塞針對台灣的不實指控，感到相當不以為然，並以行動積極為台灣「平反」。

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近來推特出現新標籤「#來自台灣的攻擊（#ThisAttackComeFromTaiwan）」，引用自譚德塞指控台灣的說詞。各國網友踴躍響應，紛紛分享台灣的人情風土是怎麼「擄獲」自己芳心。

截至今晚11點45分，已有9049則「#來自台灣的攻擊（#ThisAttackComeFromTaiwan）」推文，狂曬台灣的山水地貌，以及台灣各種特色美食。該標籤貼文數量仍在瘋狂飆漲中。

譚德塞的不實指控，也意外地促成了各界為台灣打抱不平的各國網友，積極為台灣平反，也間接成為了推廣台灣的「另類宣傳」。各界支持台灣的善意，也讓台灣網友感動直呼「謝謝！」

#ThisAttackComeFromTaiwan



Welcome to visit us after the whole shit is over \（^^）/ pic.twitter.com/PnuFB7ZJM9 — 東北一の村人B@虎徹国???????????????? （@Jia0716） April 9, 2020

#ThisAttackComeFromTaiwan

I've been attacked a couple of weeks ago while cycling around Taiwan pic.twitter.com/R6LrsjrbGk — The Last Samirai • Tunisian Around the World （@thelastsamirai） April 9, 2020

Here is how Taiwan is attacking the world with it's amazing food and drinks!

Pictures from my last trip there!#ThisAttackComeFromTaiwan pic.twitter.com/CBy2MW8skd — Subarashimomo （@themightycroak） April 9, 2020

近來，推特上貼文出現熱門標籤「#來自台灣的攻擊（#ThisAttackComeFromTaiwan）」。近萬則貼文中，各界網友分享自己旅遊台灣的美好體驗，顯然對於譚德塞針對台灣的不實指控感到相當不以為然，積極為台灣「平反」。（圖擷取自推特＿@themightycroak）

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