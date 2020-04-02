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    獨家》3850米高也防疫！敲敲門 暖心咖啡送玉山氣象站

    一名向玉山氣象站自稱「老同業」的山友（遠處躺者），敲門不入只為贈送一包咖啡豆為氣象人員打氣，高山地區的防疫慰勞令守山人感動不已。（玉山氣象站提供）

    一名向玉山氣象站自稱「老同業」的山友（遠處躺者），敲門不入只為贈送一包咖啡豆為氣象人員打氣，高山地區的防疫慰勞令守山人感動不已。（玉山氣象站提供）

    2020-04-03 05:46:00

    首次上稿 00:01
    更新時間 05:46

    〔記者劉濱銓／南投報導〕因應疫情，玉山國家公園防疫措施趨嚴，玉山氣象站位在海拔3850公尺的玉山北峰，也貼公告謝絕訪客，近日有山友來敲門，但不為入內休息、借廁所，只為送上一包咖啡豆！

    「這包咖啡豆是要慰勞大家的。」這名自稱「老同業」的山友，說完就轉身瀟灑離去，獨自走到戶外廣場躺在長凳上休息，連氣象站的門也沒踏進半步，令氣象人員感動不已，時值防疫期間，在離群索居的高山上值勤，還能受到氣象前輩的鼓舞，縱使天氣很冷，但守山人的心卻備感溫暖。

    玉山氣象站表示，推測該名「老同業」，應是氣象局退休人員或是軍方的氣象官。以往戶外如有濃霧或下雨，都會讓山友進入休息，因此氣象站與山友都保持良好互動，像之前山區乾旱缺水，還有山友專程揹3公斤的礦泉水上山，讓人相當感動。

    惟時值防疫期間，除非危急，仍呼籲山友避免進入站內，維護彼此健康，降低疫病傳播風險，否則在3800多公尺的高山上，出現相關症狀，正值霧季如急需下山就醫就麻煩大了。

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