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    武漢肺炎》北斗名店「潤餅輝」防疫 發號碼牌減少民眾排隊

    清明節將屆，北斗潤餅輝業者近日趕工製作潤餅皮。（記者陳冠備攝）

    清明節將屆，北斗潤餅輝業者近日趕工製作潤餅皮。（記者陳冠備攝）

    2020-04-02 18:13:58

    〔記者陳冠備／彰化報導〕清明節將屆，彰化縣北斗鎮知名潤餅皮老店「潤餅輝」近日開始出現排隊購買人潮，而武漢肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心亦公布社交安全距離，室外為1公尺，為此潤餅輝業者今日在攤位前劃出間隔1公尺排隊安全距離，並製作號碼牌發放，不過今日排隊民眾不若以往，號碼牌至今沒派上用場，連業者陳栓銘都驚呼前所未見，SARS都沒這麼嚴重。

    有百年歷史的北斗「潤餅輝」已經傳承第五代，近幾年只在清明節間於北斗大菜市場開賣1個月，每次開賣就大排長龍，甚至有人凌晨3點就來排隊，人龍超過百公尺，經常得排上1、2小時才買得到，而武漢肺炎爆發至今仍持續發燒，陳栓銘與家族決定近日購買採發放號碼牌，希望減少排隊民眾等待過久發生群聚感染可能。

    陳栓銘表示，今年受疫情影響，排隊人龍減短1成，連批發廠商都減少2成，這情況是他接棒近15年來首次遇到，比當年SARS疫情還嚴重，不過緊接清明假期到來，排隊高峰多在清明節前夕與當天，擔心民眾排隊太長等太久，將發放號碼牌，每組300號，每張號碼牌都會蓋店章，民眾憑號碼牌領取潤餅皮，就是盡量不要聚集人潮。

    陳栓銘說，今年共動員家族15人，火開46爐做潤餅皮，不過今年疫情前所未見，但為了傳承美味還是會繼續做下去，也呼籲民眾遵守排隊規範，盡量保持安全距離，讓大家都可以安心購買。

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    為減少排隊民眾等待過久發生群聚感染可能，傳承百年的潤餅業者首度製作號碼牌領取購買。（記者陳冠備攝）

    為減少排隊民眾等待過久發生群聚感染可能，傳承百年的潤餅業者首度製作號碼牌領取購買。（記者陳冠備攝）

    北斗潤餅輝傳承百年，每次都動員十多位家族成員來幫忙。（記者陳冠備攝）

    北斗潤餅輝傳承百年，每次都動員十多位家族成員來幫忙。（記者陳冠備攝）

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