為了傳承80年潤餅手藝 這家人清明節都要請假1個月

2019-04-05 20:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕北斗鎮知名潤餅皮老店「潤餅輝」創業超過80年，家族製作潤餅已經傳承第5代，每年為迎接清明節吃潤餅傳統，家族成員不管身在何地、何事，都要暫停手邊工作，返回北斗大菜市場一起做潤餅。業者陳羿汝說，做潤餅不僅是家族事業，也是紀念先人創業艱辛，飲水思源的時候，因此，每年清明，家族大大小小都要請假1個月傳承手藝。

北斗潤餅輝目前由第四代，大哥陳栓銘、二姊陳羿汝、三姊陳姵芊、四弟陳維修4個兄弟姊妹接手，平時4人分散各地、各有工作，農曆春分過後就得開始聚集回北斗傳統市場製作潤餅，越接近清明節，連還在讀書的第五代也得向學校請假，家族齊聚近20人，每天連續12小時開著47座火爐，製作2萬張餅皮，火力全開仍供不應求。

陳羿汝說，潤餅事業從曾祖父時代發跡，祖父接手後，潤餅大受喜酒宴客歡迎，訂單量暴增，因此4兄弟姊妹從小就要到菜市場幫忙，後來父親接手，潤餅熱潮退去轉賣水果，但每年3月中至4月中返鄉掃墓的人一定要吃潤餅，在老顧客要求下，他們繼續經營，每年只賣這1個月。15年前父親去世，4兄妹們約定不解散，而且每年此時都要請假回來賣潤餅，以父親之名「潤餅輝」傳承下去。

陳栓銘說，他在北部教書，每年清明假期前就要準備付代課費，返鄉做潤餅維持家族傳統，小弟陳維修在北斗食品工廠工作20年，當初甚至與老闆簽訂合約，每年休1個月回家幫忙。

陳弈汝說，為了做潤餅，小時候曾經忙到段考前一天才能放假讀書，長大嫁人後也要挺著肚子回來幫忙，11歲兒子還是在清明節出生，現在小小年紀也開始學習手藝。而為了永續傳承家族技藝，第四代接手後落實食安法規，每年自費十多萬檢驗各項產品，這「期間限定版潤餅」，1個月下來約可賣20萬張潤餅皮。

張姓民眾說，從清晨7點開始排隊，約1小時才買到，吃過多家潤餅，潤餅輝吃起來最有層次，口感香Q，十多年來都吃不膩，每年清明節一定要買來吃。

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