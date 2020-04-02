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台鐵屏東等站招募24名防疫天使

防疫天使正加強注意往來經過旅客的溫度是否已達發燒（記者葉永騫翻攝）

防疫天使正加強注意往來經過旅客的溫度是否已達發燒（記者葉永騫翻攝）

2020-04-02 16:56:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕鐵路局屏東、潮州、枋寮火車站招募24名防疫天使，協助在屏東縣各火車站為乘客量體溫，以防出現防疫破口，預計為期2個月，每小時158元。

交通部要求搭乘火車及大眾交通工具必須量體溫及戴口罩，台鐵在屏東決定招募24名的防疫天使，分別為屏東站8名，負責屏東、九曲堂、歸來、麟洛、西勢等站；潮州站6名，負責潮州、竹田、鎮安等站；枋寮站10名，負責枋寮、林邊、加祿等站，工作內容為車站量測體溫並監控之紅外線測溫儀器，以及交辦相關防疫事宜，每日工作8小時，每個月最多18天，工資每小時幣158元，提供勞、健保及勞退金，具備護理背景人員（含退休護理背景人員）優先，報名時間到4月6日，聯絡方式08-7515140總務賴小姐。

屏東火車站長董阿成表示，日前屏東站曾招募三名防疫天使，結果有33人報名，當時就有備取人員，這次再增加招募人員，備取人員將先行遞補，防疫天使主要的工作除了在各大站量體溫外，無人站的小站也會派人前往值班為乘客量體溫，以防止防疫出現漏洞。

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火車站工作人員嚴格注意往來的旅客（記者葉永騫翻攝）

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