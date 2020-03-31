武漢肺炎》交通部長宣布 4/1起搭大眾運輸須量體溫、戴口罩

交通部長林佳龍（左）視察台鐵、高鐵板橋站。（記者何玉華攝）

2020-03-31 19:44:27

〔記者何玉華／新北報導〕交通部長林佳龍今天晚間視察台鐵、高鐵板橋車站防疫設施，宣布自4月1日起所有大眾運輸系統、公路系統服務，全面都要量測體溫，連續量測2次額溫達37.5℃的旅客，將勸導返家休息或就醫外；旅乘客必須戴口罩才能進站或搭車、進入服務區。

連2次額溫達37.5℃ 勸導返家或就醫

林佳龍指出，4月1日清明節連續假期開始前，所有的鐵道車站都會量測體溫，有些車站使用紅外線體溫量測儀，有些則是人工以額溫槍測量，所有旅客都必須要戴口罩再入站，希望確保在連假期間，往返人潮都能安心地搭乘大眾運輸，讓防疫沒有缺口。

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雙鐵、公路系統及郵局都納入

林佳龍說，目前高鐵的12站都有量測體溫，也都有紅外線的體溫量測儀，台鐵本來是先設在22處大型的車站，已提前自今天起在全部的239站執行，另包括1298個郵局、公路系統包括高速公路的服務區、公路客運的轉運站，也都要量體溫、要求戴口罩。

高鐵指出，全線已有9座車站裝設醫療級紅外線體溫量測儀裝設，苗栗、彰化、雲林三站暫時先以人工方式對進站旅客逐一量測體溫，預計4月10日前全面完成裝設。各車站維持每2小時一次頻率持續消毒。

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