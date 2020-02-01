武漢肺炎》注意了！ 高市圖2月館內活動多喊卡

高雄市立圖書館入館須戴口罩且全面檢測體溫。（記者許麗娟攝）

2020-02-01 13:37:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕為配合武漢肺炎防疫政策，高雄市立圖書館為避免群聚機會，2月份總館及各分館親子活動皆喊卡，東南亞行動書車停開，入館也須配戴口罩、手部消毒及體溫量測管制。

因應防疫，高市圖決議規模70人以上室內活動，採延期或以量測體溫措施管制入場辦理，延期辦理的活動包含2月9日「2020亞洲新灣區之科學新女力活動」、2月14日龔敬凱老師開課之「高圖學齋-唯識與人生－用唯識轉化內在」、2月14、21、26日東南亞行動書車活動延期、2月20日「WorkFace社群公益演講講座」延期、2月21-23日奇點劇團「水牛與白鶴仔」、2月22日「中英雙語說故事」。

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高市圖表示，考量孩童活動力強，不易全程配戴口罩，為避免疫情風險，總館「AR體感園區體驗坊」及各分館「Fun心聽故事」活動全面暫停。

2月2日「創意思考實驗工作坊」及「《愛河．愛之鯨系列活動—回收「塑」不「塑」這樣》環保講座」、2月16日「留學德國-德國學制與獎學金介紹」講座，和2月份4堂周清河老師開課之「高圖學齋-《左傳》節錄＆初唐詩選」正常辦理，但讀者進場須配合量體溫，且務必配戴口罩入場。

大東藝術圖書館及岡山文化中心分館2月份辦理中大型講座活動皆延期，其餘各分館活動異動情形請讀者逕洽各分館。

抗疫期間，也可多利用高市圖4萬館藏的「台灣雲端書庫＠高雄」借閱書，市圖也公布2019年借閱前5名書籍，分別是《你的善良必須有點鋒芒》、《我在100天內自學英文翻轉人生》、《故事課:3分鐘說18萬個故事，打造影響力》、《習慣致富》、《低醣．生酮常備菜》，民眾減少出入公眾場所，可在家多看書打發休閒時間。

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防疫期間，民眾可多利用高市圖的雲端書庫借閱書。（記者許麗娟翻攝自「台灣雲端書庫＠高雄」）

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