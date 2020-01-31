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防疫視同戰役 台灣燈會30週年特展「VR體驗區」暫停開放

台灣燈會30週年特展正常開放，僅其中的「VR體驗區」暫停開放。（資料照，記者陳彥廷攝）

台灣燈會30週年特展正常開放，僅其中的「VR體驗區」暫停開放。（資料照，記者陳彥廷攝）

2020-01-31 23:42:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕武漢肺炎疫情延燒，大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施，除大鵬灣、小琉球兩處遊客中心，第一線值勤人員於值勤期間一律載上口罩，服勤前先測量自身體溫，做好自主健康管理；同時提供消毒酒精，供需要之遊客使用。而去年讓大鵬灣爆紅的台灣燈會，目前遊客中心常駐的「台灣燈會30週年特展」，其中包括一小區的VR特展則是暫停開放。

鵬管處表示，為維護安全旅遊環境，防疫視同戰役，相關人員若有發燒等症狀，須在家休養，並每日確實執行服務櫃檯消毒等防疫措施；台灣燈會30週年展館VR部分屬較密閉空間，且使用VR設施有較多接觸面，故防疫期間暫停開放使用，以維護遊客安全。

鵬管處強調，僅「VR體驗區」暫停開放，台灣燈會30週年特展持續常駐，全力打造友善及安全環境，歡迎遊客來陽光宜人的大鵬灣安心旅遊。

除公部門外，該管理處轄區內的大鵬灣觀光產業聯盟也相當支持防疫措施，例如大鵬灣大飯店為了保護每位開心出遊的遊客和工作同仁的安全，目前會請入住旅客配合量體溫；小琉球交通船業者也同步實施自主管理，並貼心準備消毒酒精，供遊客使用。

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台灣燈會30週年特展中的「VR體驗區」暫停開放。（記者陳彥廷翻攝）

台灣燈會30週年特展中的「VR體驗區」暫停開放。（記者陳彥廷翻攝）

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