獨家》中生來台如解禁 教育界初步共識：先隔離14天

教育部今天下午邀請台大、台科大、北科大、輔大、銘傳、淡江等校開會研商，初步達成共識，一旦我國政府解禁，允許中生回來台灣繼續讀書，全數中生無論那個省份，都必須一人一間先集中管理14天。（記者林曉雲攝）

2020-01-31 23:30:57

〔記者林曉雲／台北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布暫緩中國學生來我國讀書到2月9日，再視疫情狀況決定是否解禁。教育部今天下午邀請台大、台科大、北科大、輔大、銘傳、淡江等校開會研商，初步達成共識，一旦我國政府解禁，允許中生回來台灣繼續讀書，全數中生無論那個省份，都必須一人一間先集中管理14天。

依教育部統計，108學年上學期，8353名中生在我國讀學位，7785名中生是短期研修或交換，與會者討論，即使僅准許就讀正式學位的中生回來我國讀書，亦高達8353人必須要一人一間集中管理14天，對招收中生人數較多的學校如何安排妥適空間，勢必有執行上的巨大挑戰，但一致認為大學防疫線絕不可失守，必須要克服執行上的困難，預計下週一再開會作最後決定。

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教育部今天召開「大專校院防制嚴重特殊傳染性肺炎諮詢會議」，邀請多所國立和私立大學校長與會，針對指揮中心「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」進行溝通討論，與會大學校長多認為，大學是高度群居之處，所有大學的學生及教職員人數幾占4分之1，防疫的強度有必要採取高標準待之。

依工作指引，中港澳入境的學生及教職員工，如有中國湖北省（含武漢）旅遊史，需進行居家檢疫 14天，留在家中（或住宿地點）不可外出上班、上課及出國；即使沒有湖北省（含武漢市）旅遊史的中港澳師生教職員，也建議入境後在家休息14天，避免到校上課上班。

今天會議討論因此作出初步共識，一旦政府解禁允許中生回台上課，全部中生，不管是來自中國那一個省份，都必須一人一間集中管理2週、14天，學校亦可准許延後上課，但不包含港澳生。而多所大學也表達，已通知中國湖北學生暫緩來台讀書，將視疫情發展再行通知何時上課及相關補救教學方式。

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