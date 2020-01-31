為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

正確使用口罩不浪費 醫師教撇步

台中榮總醫師陳伯彥指出，醫護人員一般看診時配戴外科口罩，民眾防疫也是配戴一般外科口罩即可。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總醫師陳伯彥指出，醫護人員一般看診時配戴外科口罩，民眾防疫也是配戴一般外科口罩即可。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-31 21:56:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延，民眾搶購口罩，市面上一片難求，醫師提醒民眾配戴一般外科口罩即可，也不用一直戴著，在人口密集及醫院等密閉空間才須戴口罩，不用時可拿下以紙袋盛裝或先掛在牆上，健康民眾一天使用1至2片即可，不須每次更換新。

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥指出，2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）為飛沫傳染，戴上一般外科口罩讓口沫不濆濺，可阻擋70％以上的5微米顆粒，就足夠防護，不同於麻疹、水痘、德國麻疹是空氣傳染，即使院內醫護人員看診治療時，也僅配戴一外科口罩即可。

陳伯彥表示，N95口罩可阻擋95％以上的次微米顆粒，適合第一線醫護人員使用，因此處置急診、發燒、有武漢肺炎旅遊史、疑似或確診病例等特殊情形時才會使用，N95透氣性差，一般人戴上5分鐘就覺得呼吸困難，像他一般門診時也僅戴一般外科口罩就足以防護。

陳伯彥指出，現在口罩一片難求，健康民眾一天用1至2片，不用戴一次就丟掉，也不用一直配戴，在人多的地方或密閉空間才要戴上，戴口罩時也盡量少講話，減少口水噴濺、沾濕，減少污損，延長使用時間。

另外，配戴前後必須洗手，戴口罩時拉上兩側鬆緊帶卦上耳朵，鼻樑片固定鼻樑，口罩拉到下巴，平常避免雙手觸碰到口罩表面，減少污染口罩，不用時可拿下口罩對折（深色面朝外）放置在乾淨、透氣的容器如紙袋保存，或是把口罩掛起來（深色面朝外），等要用時再拿出來戴上，不過口罩仍應每天更換。

市面難買一般外科口罩，N95口罩太悶，有民眾甚至去買P95、R95口罩，P級、R級比N級口罩更增加油性微粒的阻隔，而P級又比R級使用壽命更長，一樣具有阻隔病毒的效果，不過，一般民眾不須使用這類防護級的口罩，而且透氣太差，配戴不適。

中山醫學附設醫院兒童急診科主任、小兒感染科醫師謝宗學表示，防疫除了戴口罩也要勤洗手、手部不要挖鼻孔、揉眼睛，並正確使用口罩，深色防水層潮外、親水層朝內，如果有髒污或潮濕，口罩防護力就會大幅失效必須更換。

陳伯彥也說，防疫期間民眾也要注意衛生、多喝溫開水，如果口乾舌躁也會使黏膜免疫力變差。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台中榮總護理師劉欣欣提醒民眾，戴口罩前應洗手，口罩時要拿兩端鬆緊帶處，避免觸碰口罩表面，造成污染。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總護理師劉欣欣提醒民眾，戴口罩前應洗手，口罩時要拿兩端鬆緊帶處，避免觸碰口罩表面，造成污染。（記者蔡淑媛攝）

戴口罩拿兩端鬆緊帶掛在雙耳，避免觸碰口罩表面，造成污染。（記者蔡淑媛攝）

戴口罩拿兩端鬆緊帶掛在雙耳，避免觸碰口罩表面，造成污染。（記者蔡淑媛攝）

戴上口罩要輕壓鼻樑片，與鼻樑密合。（記者蔡淑媛攝）

戴上口罩要輕壓鼻樑片，與鼻樑密合。（記者蔡淑媛攝）

戴上口罩要呼氣，測試是否有氣體冒出，如果有就要壓好密合。（記者蔡淑媛攝）

戴上口罩要呼氣，測試是否有氣體冒出，如果有就要壓好密合。（記者蔡淑媛攝）

不戴口罩時可掛起來，避免髒污或飛走，深色面朝外。（記者蔡淑媛攝）

不戴口罩時可掛起來，避免髒污或飛走，深色面朝外。（記者蔡淑媛攝）

不戴口罩時可掛起來，避免髒污或飛走，深色面朝外。（記者蔡淑媛攝）

不戴口罩時可掛起來，避免髒污或飛走，深色面朝外。（記者蔡淑媛攝）

醫護配戴N95口罩用於接觸疑似或確定病例等特殊情感染情形。（記者蔡淑媛攝）

醫護配戴N95口罩用於接觸疑似或確定病例等特殊情感染情形。（記者蔡淑媛攝）

外科口罩（右）能阻隔飛沫傳染，95口罩主要醫護使用。（記者蔡淑媛攝）

外科口罩（右）能阻隔飛沫傳染，95口罩主要醫護使用。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球確診9933例 台灣出現第10例
2020-01-31 21:52

武漢肺炎》全球確診9933例 台灣出現第10例
武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發
2020-01-31 21:36

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發
武漢肺炎》俄羅斯失守！首次確診2例都是中國人
2020-01-31 21:22

武漢肺炎》俄羅斯失守！首次確診2例都是中國人
武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂
2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂
獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
2020-01-31 20:02

獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
比武漢肺炎更恐怖！疾管署：流感死亡56例、重症近800例
2020-01-31 18:13

比武漢肺炎更恐怖！疾管署：流感死亡56例、重症近800例
生活今日熱門
2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

2020-01-30 23:39

超越晶晶！專業翻譯批改「范范體」 網笑翻：是哈佛？

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播