正確使用口罩不浪費 醫師教撇步

台中榮總醫師陳伯彥指出，醫護人員一般看診時配戴外科口罩，民眾防疫也是配戴一般外科口罩即可。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-31 21:56:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延，民眾搶購口罩，市面上一片難求，醫師提醒民眾配戴一般外科口罩即可，也不用一直戴著，在人口密集及醫院等密閉空間才須戴口罩，不用時可拿下以紙袋盛裝或先掛在牆上，健康民眾一天使用1至2片即可，不須每次更換新。

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥指出，2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）為飛沫傳染，戴上一般外科口罩讓口沫不濆濺，可阻擋70％以上的5微米顆粒，就足夠防護，不同於麻疹、水痘、德國麻疹是空氣傳染，即使院內醫護人員看診治療時，也僅配戴一外科口罩即可。

請繼續往下閱讀...

陳伯彥表示，N95口罩可阻擋95％以上的次微米顆粒，適合第一線醫護人員使用，因此處置急診、發燒、有武漢肺炎旅遊史、疑似或確診病例等特殊情形時才會使用，N95透氣性差，一般人戴上5分鐘就覺得呼吸困難，像他一般門診時也僅戴一般外科口罩就足以防護。

陳伯彥指出，現在口罩一片難求，健康民眾一天用1至2片，不用戴一次就丟掉，也不用一直配戴，在人多的地方或密閉空間才要戴上，戴口罩時也盡量少講話，減少口水噴濺、沾濕，減少污損，延長使用時間。

另外，配戴前後必須洗手，戴口罩時拉上兩側鬆緊帶卦上耳朵，鼻樑片固定鼻樑，口罩拉到下巴，平常避免雙手觸碰到口罩表面，減少污染口罩，不用時可拿下口罩對折（深色面朝外）放置在乾淨、透氣的容器如紙袋保存，或是把口罩掛起來（深色面朝外），等要用時再拿出來戴上，不過口罩仍應每天更換。

市面難買一般外科口罩，N95口罩太悶，有民眾甚至去買P95、R95口罩，P級、R級比N級口罩更增加油性微粒的阻隔，而P級又比R級使用壽命更長，一樣具有阻隔病毒的效果，不過，一般民眾不須使用這類防護級的口罩，而且透氣太差，配戴不適。

中山醫學附設醫院兒童急診科主任、小兒感染科醫師謝宗學表示，防疫除了戴口罩也要勤洗手、手部不要挖鼻孔、揉眼睛，並正確使用口罩，深色防水層潮外、親水層朝內，如果有髒污或潮濕，口罩防護力就會大幅失效必須更換。

陳伯彥也說，防疫期間民眾也要注意衛生、多喝溫開水，如果口乾舌躁也會使黏膜免疫力變差。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台中榮總護理師劉欣欣提醒民眾，戴口罩前應洗手，口罩時要拿兩端鬆緊帶處，避免觸碰口罩表面，造成污染。（記者蔡淑媛攝）

戴口罩拿兩端鬆緊帶掛在雙耳，避免觸碰口罩表面，造成污染。（記者蔡淑媛攝）

戴上口罩要輕壓鼻樑片，與鼻樑密合。（記者蔡淑媛攝）

戴上口罩要呼氣，測試是否有氣體冒出，如果有就要壓好密合。（記者蔡淑媛攝）

不戴口罩時可掛起來，避免髒污或飛走，深色面朝外。（記者蔡淑媛攝）

不戴口罩時可掛起來，避免髒污或飛走，深色面朝外。（記者蔡淑媛攝）

醫護配戴N95口罩用於接觸疑似或確定病例等特殊情感染情形。（記者蔡淑媛攝）

外科口罩（右）能阻隔飛沫傳染，95口罩主要醫護使用。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法