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台灣燈會限定！ 寶可夢南北美、非洲稀有怪出沒台中

台灣燈會馬場園區，展出可愛動物花燈。（記者張軒哲攝）

台灣燈會馬場園區，展出可愛動物花燈。（記者張軒哲攝）

2020-01-24 16:48:32

〔記者張軒哲／台中報導〕寶可夢迷看過來！2020台灣燈會即將登場，台中市府與手遊寶可夢《Pokémon GO》合作，2月6日至9日元宵節期間，舉行「寶可夢點亮台灣燈會」活動，將有南北美洲、非洲限定的甜甜螢寶可夢、未知圖騰「L」等稀有怪出沒。台中市府指出，2月6日起一連4天邀請全球訓練家齊聚台中捕捉寶可夢，一起迎接2月8日台灣燈會主展區后里花博園區點燈，盼讓訓練家都能找到心愛的寶可夢。

台灣燈會共分為3大燈區，其中文心森林園區上個月已搶先登場，后里森林園區與馬場園區將於2月8日至2月23日登場，后里馬場園區規劃侏儸紀恐龍、海底世界、熱帶叢林等12大主題、多達133組立體動物花燈。

《Pokémon GO》官方發布訊息指出，他們期待每一年實體活動的規模都能勝過以往，2020 年預期將會在更多地點舉辦活動。目前已確認首波活動有4場，包括寶可夢點亮2020台灣燈會、Pokémon GO Safari Zone in St. Louis（美國聖路易）、Pokémon GO Safari Zone in Liverpool（英國利物浦），以及Pokémon GO Safari Zone in Philadelphia（美國費城）。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，2月6日起一連4天邀請全球訓練家齊聚台中捕捉寶可夢，一起迎接2月8日台灣燈會主展區后里花博園區點燈，希望前來台中賞燈的訓練家都能找到心愛的寶可夢。

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