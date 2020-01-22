武漢肺炎》防疫動起來 迎台灣燈會觀光潮入住中市飯店先量額溫

台中市觀旅局長林筱淇。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-22 12:47:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣昨傳首例武漢肺炎確診個案，台中市今年主辦台灣燈會，考量春節假期將至，預期將迎接大批賞燈觀光人潮，台中市府如臨大敵，台中市觀旅局長林筱淇指出，將在各展區加設告示牌，提醒民眾防疫觀念；另請旅宿業針對入住房客測量額溫，若有發燒及武漢旅遊、接觸史者，即立即協助就醫，盼確保所有來台中賞燈或旅遊民眾健康。

至於台灣燈會屆時恐湧入大批觀光客，如何第一時間掌握民眾健康狀態及是否鼓勵民眾戴口罩看燈會，林筱淇指出，因應可能到來的大量賞燈人潮，曾評估過是否引進如機場架設的紅外線體溫檢測儀把關進出人員的健康情況，但因燈會展區是開放性空間，出入口太多，要架設體溫檢測儀的把關困難度非常高，因此不會架設，但會在燈會展區準備額溫槍，協助有需要的民眾把關。

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她強調，台灣燈會展區均是開放式的空間，不像電梯或是機艙密閉式的空間，因此在燈會的傳染性並不是那麼的高，面對武漢肺炎，應加強民眾主動的防疫意識，但不需過度恐慌，民眾防疫如果沒有發燒、咳嗽的現象，基本上只要加強清洗雙手，人體本身有免疫機制；若民眾有相關旅遊接觸史，若出現發燒、咳嗽的現象，一定要戴上口罩，然後盡速到醫院診療。

林筱淇說，至於園區的工作人員及志工均已加強提高防疫觀念，並會在燈會區重要入口豎立告示牌提醒民眾防疫的意識；林筱淇說，台中市籌備台灣燈會已久，已有包含醫療處置、傳染病防治等處置流程等準備工作，民眾不要擔心。

此外，考量台灣燈會將吸引世界各地遊客來到台中，林筱淇說，旅宿業者將是第一線接觸觀光客的防線，市府今天就會發文給台中市的旅宿業者，提醒他們也動起來防疫，包括請入住的遊客測量額溫，若額溫正常就沒問題，但若有發燒的現象，須主動詢問有無相關旅遊史及接觸史，除提醒戴上口罩外，並協助到防疫醫院就醫，並在旅宿內進行消毒工作，盼讓防疫做到最好。

林筱淇指出，目前也積極連繫交通部，希望能掌握春節及燈會期間到台中參觀的中國武漢來的旅遊團及遊客人數，盼能從源頭加強管理。

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