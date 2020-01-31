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武漢肺炎》口罩難買過期照搶 醫：保存完整可戴、用過的別再用

醫師建議民眾，口罩有保存期限，防疫非常時期，只要口罩包裝保存完整，沒有污損、破洞、潮溼，還是可以使用，防護力仍有，但戴過用過的二手口罩就要丟掉，不要重複使用。（記者張聰秋攝）

醫師建議民眾，口罩有保存期限，防疫非常時期，只要口罩包裝保存完整，沒有污損、破洞、潮溼，還是可以使用，防護力仍有，但戴過用過的二手口罩就要丟掉，不要重複使用。（記者張聰秋攝）

2020-01-31 15:18:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕口罩缺貨，連過期口罩大家照搶照買，口罩分醫療器材或日用品兩種，最長有5年保存期限，究竟過期口罩能戴嗎？醫師建議民眾，抗疫非常時期，只要口罩保存完整，沒有污損、破洞、潮溼這3種情況出現，還是可以用，但用過的二手口罩，已被污染過，絕對不能用。

中國武漢疫情全世界聞疫色變，全台各地都出現搶購口罩之亂，不少人擔心疫情不知道會持續到何時，急著買口罩卻買不到，只要哪裡能買得到口罩就往哪裡去，即使是過期口罩也照搶。

其實，口罩是有保存期限的，戴了過期口罩防護力有差別嗎？彰基副院長周志中表示，根據醫院感染科醫師專家解釋，原則上，口罩比較沒有過期的問題，值此防疫期，口罩缺貨嚴重，只要口罩包裝保存完整，沒有被污染過，也就是沒有被弄髒、沒有破損破洞、沒有受潮，包括外科手術的醫療用口罩和N95口罩，都可以用。

不過，周志中強調，戴過的口罩不能回收再利用，戴過即丟棄，坊間傳聞戴過再曬太陽重複使用，是錯誤的抗疫觀念。

對於過期口罩的管理，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，口罩目前是防疫物資，分醫療院所使用的醫療級口罩和民間使用的一般口罩，目前，政府統一管理的是商品有衛生署字號的醫療用口罩，沒有衛生署字號的一般口罩，回歸消費商品，也就是說，醫療院所使用醫療用口罩被歸納為醫療器材，若用過期醫療器材，即觸犯藥事法規定，查到將開罰。

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口罩缺貨，過期口罩能不能用？醫師建議民眾，抗疫非常時期，只要口罩保存完整，沒有污損、破洞、潮溼這3種情況出現，還是可以用。圖為民眾排隊領取口罩先用酒精進行乾洗手消毒的情境畫面。（記者張聰秋攝）

口罩缺貨，過期口罩能不能用？醫師建議民眾，抗疫非常時期，只要口罩保存完整，沒有污損、破洞、潮溼這3種情況出現，還是可以用。圖為民眾排隊領取口罩先用酒精進行乾洗手消毒的情境畫面。（記者張聰秋攝）

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