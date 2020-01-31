武漢肺炎》網路造謠綠營政府賣口罩賺45億 民進黨：將提告

有韓粉在「韓國瑜庶民後援會」群組，造謠民進黨政府靠賣口罩大賺45億元。對此，民進黨中央今日召開「防疫視同作戰 不容網路口罩謠言」記者會，強調針對惡意造謠不實訊息，將赴刑事局報案提告。（記者陳鈺馥攝）

2020-01-31 14:29:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，網路卻出現有韓粉在「韓國瑜庶民後援會」群組，造謠民進黨政府靠賣口罩大賺45億元的假訊息。對此，民進黨中央今日召開「防疫視同作戰 不容網路口罩謠言」記者會，強調針對惡意造謠不實訊息，將赴刑事局報案提告。

假訊息聲稱，「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4至5元，每個口罩賺3至4元，每天出貨400萬至600萬個，請問民進黨每天可賺多少錢？民進黨禁口罩一個月，只有自己可買跟賣，一天賺1500萬X30=45億元，災難財最好最容易賺，賺的肥滋滋，可能很難放手了！」

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民進黨發言人何博文痛批，最近網路上有許多有心人士散佈不實假訊息，藉由武漢肺炎想造成民眾恐慌，謠言充滿惡意和不實，謊稱民進黨政府靠賣口罩賺進45億元，甚至連算術都算錯，1500萬X30是4.5億元，並不是45億元。

何博文指出，假訊息謠言有在「韓國瑜庶民後援會」、「員林人大小事」等臉書社團出現，也有LINE私人群組也有轉傳，對於散佈及轉傳這種不實假訊息，民進黨一定會提告。

何博文強調，絕對沒有假訊息所稱賣口罩賺錢，民進黨絕不姑息造謠，不容許謠言在網路詆毀，將針對這部分至刑事局提出告訴。

何博文談及，政府會禁止口罩出口，是為了讓國內民眾有數量無虞的口罩可以使用，例如泰國沒有管制口罩出口，泰國機場已出現口罩被大批整箱要運走的情況。

民進黨發言人周江杰指出，相關口罩限購政策會到2月15日，今年過年春節口罩購買數量是平日42倍，政府統一徵用後，其中260萬片提供給民眾，明天2月1日起售價改為6元，讓大家都可買到，口罩夠用就好，大家不要囤積。

針對為何口罩先前一片售價是8元？周江杰提及，春節期間召回物流業者在年假上班，加班費是比平日數倍多。

至於藝人大S老公汪小菲採買大量採購口罩一事？何博文則說，有人購買大量口罩要轉送出口中國，這部分相關單位會去了解，要呼籲民眾不需要囤積口罩及恐慌，更不要散佈惡毒假訊息。

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