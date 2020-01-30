桃機三航廈設計再改 捨棄817座玻璃天窗

圖為第三航廈預定地。（資料照）

2020-01-30 19:17:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園國際機場第三航廈設計華麗，但施作成本過高，導致三度流標，桃機公司正在進行變更設計。董座王明德表示，最新規劃將取消817座、重64噸的玻璃天窗設計，降低施工難度、節省預算，但仍會維持排水功能，此外，原規劃取消的波浪造型屋頂將維持原本雙曲面設計，桃機公司將在2月中旬向交通部提出簡化設計報告，並報行政院核定。

桃機第三航廈由英國團隊Rogers Stirk Harbour + Partners設計，講求流線型設計，建築外形猶如一隻飛鳥展翼，大廳屋頂更用13萬個花瓣流動造型鋁管，壯觀美麗，外界也期待能舒緩桃機持續攀升的旅運量。

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不過三航廈主體工程面臨三度流標，交通部長林佳龍去年8月要求要求桃機在半年內提出解決方案，在不違背建築師的原創設計及建築美學的前提下，提出完整方案，打造便捷、智慧並兼具美觀的國門。

王明德表示，在顧及原設計及預算情況下，目前規劃將捨棄817座玻璃天窗，主要是玻璃天窗重達64噸，不僅太重、施工難度也高，該設計簡化後，不會影響原有的排水功能，也讓屋頂高度下降，施工難度大幅降低。

王明德表示，玻璃天窗採光佳，但三航廈四面本來就有玻璃帷幕，採光亮度夠，不影響三航廈的綠建築理念，但玻璃帷幕的結構系統及材料會在更簡化，降低工程難度。

此外，桃機先前說要取消三航廈波浪造型屋頂，簡化設計圖流出後，被外界譏為像美式大賣場。王明德表示，現階段規劃會保留波浪造型屋頂，維持雙曲面設計，長向414公尺、短向為242公尺，共佔10公頃面積。

王明德表示，桃機公司現階段的規劃仍要待2月中旬向交通部報告、政院同意後才算大致定案，後續施工細節則由投標廠商決定。按目前規劃，第三航廈預算會再稍微增加，但具體增加多少則不願對外透露。

桃機公司表示，第三航廈主體工程，因規模龐大、介面複雜，且技術難度高，預算達396億元，107年8月與交通部研議後，12月將原主體航廈工程標拆分為土建工程及機電工程兩標進行公開閱覽，並在108年1月9日獲行政院核定，總計畫經費由747億元，增加為789億元，其中主體航廈土建工程預算約340億元、機電工程預算約108億元。

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