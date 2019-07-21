三航廈驚豔造型成燙手山芋 桃機董事長：不改蓋不下去

2019-07-21 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園國際機場第三航廈興建工程近日第3次流標，讓112年底完工目標面臨更大挑戰，桃機公司董事長王明德今（21日）受訪時坦承，由英國設計團隊所設計的三航廈，其驚豔造型成為棘手問題，他直言，不變更會蓋不下去。

桃機第三航廈主體工程去年7月31日第二度流標，隨即檢討標案內容，將主體工程拆標為土建工程、機電工程，不過日前又第3度流標，讓桃機力拚2023年底完工的目標再度面臨考驗，交通部長林佳龍表示，已經聽取桃機公司報告，交通部支持除研擬減項發包外，也開放讓要來投標廠商提出他的方案，在預算額度下就基礎工程部分盡快來發包。

據《中央社》報導，桃機第三航廈由曾設計過倫敦希斯洛機場第五航站、西班牙馬德里巴拉哈斯機場第四航站的國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，他們特別融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象，出境大廳天花板更懸掛13萬朵花瓣造型鋁管，相當吸睛。

桃機公司董事長王明德坦承，驚豔造型現反成三航廈棘手大問題，預算已從746.89億元追加到789億元，已不可能再調高，若三航廈設計不變更，根本沒有廠商敢投標，直言不變更會蓋不下去，王明德形容，現在就像「要用國產車的預算訂購高級進口車。」

去年前交通部長吳宏謀，曾要求設計團隊對三航廈的設計朝簡約變更，但被拒絕；日前再次與設計團隊溝通，坦承三航廈有預算困境，希望團隊在預算內變更設計，以實用功能為主。

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